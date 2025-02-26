憂慮通膨、貿易戰…美消費者信心驟降 月跌幅3年半最大

美國消費者信心在2月暴跌，創下三年半以來的最大單月跌幅。圖為一名駕車人在邁阿密加油站加油。(美聯社)

美國商業研究組織「經濟評議會」(Conference Board)25日表示，美國消費者信心在2月暴跌，創下三年半以來的最大單月跌幅；通貨膨脹似乎陷入停滯，愈來愈多國人認為，由川普總統發起的貿易戰，已勢在難免。華爾街 股市應聲下跌。

該組織報告指稱，消費者信心指數1月為105.3，到2月下滑至98.3；降幅高達7個百分點，是2021年8月以來最大月降幅。受訪者表達出對通膨的擔憂，提到貿易和關稅的人數顯著增加。

為投資 專業人士提供金融訊息和分析軟體的FactSet公司調查顯示，2月信心數據遠低於經濟學家原先預計的103。

經濟評議會報告並指出，國人對收入、商業和就業 市場的短期預期指數下滑9.3點，至72.9；若該指數低於80，可能預示不久後會出現經濟衰退。預料未來一年會出現經濟衰退的消費者比例，躍升至九個月來最高水平。

與此同時，消費者2月對當前狀況看法下跌3.4點，至136.5，對當前勞動市場狀況的看法也再次下降；世界大型企業聯合會表示，「消費者對未來商業狀況變得悲觀，對未來收入也不再那麼樂觀；對未來就業前景悲觀的情緒加劇，達到10個月來最高水平」。

專家表示，最新經濟數據和美國家庭的悲觀情緒轉變，對美國經濟來說，不是好兆頭。高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席經濟學家溫伯格(Carl Weinberg)給客戶的報告中寫道，「根據所有顯示消費者和企業信心及情緒下降的指標，我們預計經濟將放緩」。

消費者信心指數，衡量國人對當前經濟狀況的評估及對未來六個月的展望。消費者在2024年底信心曾顯得愈來愈強，年底假期買氣旺盛。但1月零售額大幅下降，寒冷天氣是汽車銷售和零售店家銷售下滑的部分原因。