怕投資+憂長壽…退休金如何理財 嬰兒潮世代難題

要幫退休人士累積退休金很難，但要幫他們花掉退休金也一樣意外地難。(路透)

累積退休金 很難，但要幫助退休人士支出退休金，卻也意外棘手。諾貝爾經濟學獎得主夏普(William Sharpe)表示，投資 和長壽風險讓規畫退休金成為「最令人討厭、也最困難的財務問題」。

退休人士因為擔心錢花完而保持節儉。全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)在今年的年度致股東信表示，即使已退休20年，這些退休人士仍緊抓著80%的儲蓄不放。芬克也吹捧貝萊德的新產品LifePath Paycheck，能透過自動化資產配置和簡化保險年金購買流程，以降低不確定性，並宣稱這項產品為「金融界革命」。

但實際上障礙重重，晨星(Morningstar)數據顯示，投資人對2020年來推出的許多類似產品興趣缺缺。其中一個問題是，這些年金的收費方式很不透明。訴訟風險也可能讓出資者感到擔心。

其他種類的退休金也有類似兩難。在英國，除非客戶選擇不參加，否則多數退休基金業者會在客戶預計退休的六到十年之前，先增持債券 以降低投資組合風險。

美國基金集團Columbia Threadneedle投資公司認為，澳洲有三分之二的退休金都未採取這種「去風險」的做法，建議英國應該仿效。該基金估算，降低股票曝險，每年報酬會減少2.3個百分點。

反對退休金減持股票、或反對至少在剛退休的頭幾年減碼股票，有其重大理由，因為債券是安全資產的說法從未有充分證據。2022年債券價格暴跌，使許多屆退人士的退休金銳減，重創債券安全資產的美名。

英國在2015年以前強迫民眾購買年金保險，也未必是正確的解決辦法。在國有退休金極少的國家，強制購買年金有其道理。但退休金顧問公司LCP合夥人韋伯表示，英國國家退休金相當於價值30萬英鎊的指數連動終身年金。偉伯擔任退休金事務大臣時曾說，就算退休人士要把退休金砸在一輛藍寶堅尼，那也是他們的選擇。