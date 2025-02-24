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年輕人更早投資 擁抱選擇權、加密幣等高風險商品

編譯魏紹揆／綜合報導
美國年輕人不僅比上一輩更早開始投資，也正擁抱高風險的投資，像是選擇權和加密貨幣。(路透)
美國年輕人不僅比上一輩更早開始投資，也正擁抱高風險的投資，像是選擇權和加密貨幣。(路透)

美國年輕人不僅比上一輩更早開始投資，也擁抱選擇權和加密貨幣等高風險投資，且較可能繳交保證金、以融資買進股票等各種金融商品。

拜智慧手機、易於使用的券商帳戶以及交易零手續費所賜，購買股票或其他金融商品的難度大幅降低，促使美國年輕世代更早走上投資旅程。

嘉信理財(Charles Schwab)2024年的調查顯示，1997-2012年出生的Z世代首次投資的平均年齡為19歲。千禧世代(1981-1996出生)是25歲；X世代(1965-1980出生)是32歲；嬰兒潮世代(1946-1964出生)則是35歲。

嘉信理財財務規畫與財富管理董事總經理威廉斯(Rob Williams)表示，可負擔能力是人們比較早開始投資的重要原因，「不僅更容易進場，成本已降至任何財富水準的人都負擔得起」。

年輕投資人不只更容易接觸具風險的投資產品及策略，新資訊來源與社群網路的出現也助長冒險行為。Finra投資者教育基金會研究總監莫托拉(Gary Mottola)說，「現在的世界和嬰兒潮世代剛成年時相比，發生了天翻地覆的變化。例如，嬰兒潮世代年輕時沒有投資加密貨幣的選項。當時開戶不容易、交易需要更多成本、也不能買賣零股，常需要幾千美元才能開始投資」。

一部分的美國年輕人，尤其是男性和新冠疫情期間進場的投資人，較其他年紀或更年長的人更願意從事風險較高的投資。

美國年輕人不僅比上一輩更早開始投資，而且他們正擁抱高風險的投資，像是選擇權和加密...
美國年輕人不僅比上一輩更早開始投資，而且他們正擁抱高風險的投資，像是選擇權和加密貨幣。(歐新社)

投資 貨幣 疫情

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