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航管局解雇132試用員工「空中交通航路導航圖」維護更新受影響

記者胡玉立／綜合報導
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早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)
早已人力吃緊的聯邦航空管理局，最近有132名試用期員工遭川普政府解雇，其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。圖為華府杜勒斯機場塔台內的航管人員。(美聯社)

川普政府對聯邦機構大規模裁員，早已人力不足的聯邦航空管理局(FAA)人力，同樣受到重創。代表逾1萬1000名FAA員工的專業航空安全專家協會(PASS)表示，已有132名仍在試用期的員工被解雇；其中包括負責製作空中交通導航圖團隊部分人員。但FAA和交通部堅稱未解雇任何關鍵員工。

PASS全國主席斯佩羅(Dave Spero)向美國廣播公司(ABC)表示，「這些員工對一線安全工作人員乃至整個航空生態系統，都至關重要。」

FAA約有4萬5000名員工。消息人士向ABC透露，受影響員工中，有些是FAA空中交通組織(Air Traffic Organization，ATO) 航路繪圖小組成員；該小組負責維護和更新國家空域系統和全國各地空中交通管制員使用的航路導航圖。

根據FAA官網，空中交通組織是FAA的「營運部門」，負責為2940萬平方哩空域提供安全高效的空中導航服務。該空域包括全美國及大西洋、太平洋和墨西哥灣大部分地區，占全球空域17%以上。

一名被解雇的FAA員工表示，他還有三周試用期滿，15日上午他在震驚中接到「立即解雇」電郵通知。這位人士指出，他的職務對公共安全和航空旅行「很重要」，FAA內部對於裁員後的公共安全「非常擔心」。

前FAA開放任務系統支持更換和夏威夷國防計畫負責人斯皮策-施塔特蘭德(Charles Spitzer-Stadtlander)曾任職FAA國防計畫(National Defense Program)；他向ABC表示，14日深夜他被擋在電腦系統外，一度以為是駭客作為，但午夜過後他收到電郵通知他被解雇，一切讓他「措手不及」。

斯皮策-施塔特蘭德指出，他獲聘時曾被告知，即使在政府關門期間他也必須工作；「因為不管國會能否通過預算，都要顧及國家安全、國防和公共安全。」

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