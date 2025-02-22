刺殺作家魯西迪未遂 新州男面臨25年徒刑 兇手出庭喊解放巴勒斯坦

現年77歲的作家魯西迪，去年獲頒國家圖書獎，他在2022年的一場未遂的謀殺事件中，被刺瞎右眼。(美聯社)

新澤西州 男子馬塔爾(Hadi Matar)涉嫌2022年刺殺作家魯西迪 未遂但造成兩人重傷；紐約聯邦法院陪審團21日審議兩小時後，宣判被告謀殺未遂罪成立，最高可判處25年徒刑。

現年77歲，被刺瞎一隻眼睛的魯西迪本人，是七天審判庭上的主要證人，他具體描述自己在演講台上遇刺的經過，以及事後痛苦且冗長的復健過程。

涉嫌刺殺作家魯西迪未遂的27歲新澤西州男子馬塔爾，21日被紐約聯邦法院陪審團宣判謀殺未遂罪名成立後，面無表情地走出法庭。(美聯社)

陪審團宣讀判決書時，27歲的馬塔爾頭低低面無表情，也沒有明顯反應。法警領他步出法庭時，他只靜靜地重複他進出法庭時常喊的一句口號：「解放巴勒斯坦 。」

法官宣布將於4月25日宣判。馬塔爾最高可能被判處監禁25年。他的公設辯護律師巴榮(Nathaniel Barone)對定罪判決感到失望，但表示早就有心理準備。

本案檢察官史密特(Jason Schmidt)在結辯時播放一段慢動作錄影畫面，顯示兇手從觀眾席走向演講台，然後衝上台直奔魯西迪。史密特希望陪審團員看清楚犯罪過程，兇手並未「被人挑撥刺激」，完全是針對魯西迪而來的預謀刺殺行動。「當天現場有很多人，但攻擊目標只有一人」。

助理公設辯護律師布若提根(Andrew Brautigan)提醒陪審團，檢方無法證明馬塔爾有殺人意圖。因為要定「謀殺未遂」罪，意圖很重要。「你們可以認定很糟糕的事發生在魯西迪先生身上，但馬塔爾先生意識中的目標是什麼，你們不得而知。你們所聽到的證詞所確定的，不過是起了一場喧鬧的騷動，然後魯西迪先生就受傷了」。

辯方律師還指出嫌犯當時是持刀，不是拿槍或炸彈，以及受害人心肺都未受傷等為理由，說嫌犯並沒有致人於死地的意圖。史密特反駁說，在人臉部和脖子上連捅10至15刀，「可以想見」是要置對方於死。