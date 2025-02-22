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收賄、盜賣證物 阿拉巴馬小鎮警局全員貪腐統統停職

編譯陳韻涵／綜合報導
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阿拉巴馬州漢斯維爾市警局因貪腐文化橫行，大陪審團19日建議裁撤該局，市長20日傍晚下令所有警員行政休假，全部警車停止巡邏，留在停車場。(取自漢斯維爾警局臉書帳號)
阿拉巴馬州漢斯維爾市警局因貪腐文化橫行，大陪審團19日建議裁撤該局，市長20日傍晚下令所有警員行政休假，全部警車停止巡邏，留在停車場。(取自漢斯維爾警局臉書帳號)

阿拉巴馬州漢斯維爾市(Hanceville)警察局收賄、盜賣證物等貪腐文化橫行，大陪審團19日建議裁撤警局後，該市市長索耶爾(Jim Sawyer)20日傍晚下令該市所有警員行政休假。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，漢斯維爾座落伯明罕(Birmingham)北方約45哩處，人口約3200人。大陪審團19日指出，漢斯維爾市警局「更像是一個犯罪集團，而非執法機關」，且「對公共安全構成持續性的威脅」。

索耶爾20日傍晚發出聲明表示，在與卡曼郡(Cullman County)警長簡崔(Matt Gentry)開會商議後，決定讓警局的所有職員自20日下午5時開始行政休假。

索耶爾說，所有911和緊急電話都將直接轉到警長辦公室，該單位將為漢斯維爾提供所有治安勤務。

卡曼郡地區檢察官克羅克(Champ Crocker)於19日召開記者會表示，大陪審團已起訴漢斯維爾警察局長馬林(Jason Shane Marlin)、另外四名警員，以及其中一名警員的妻子，罪名包括篡改證據，這是更大規模貪腐調查的一環。

卡曼時報(The Cullman Times)報導，馬林去年8月宣誓就任局長時，該警局只有八名警員，但該報記者20日稍早詢問警方該警局的規模時，警方回應拒絕對人事或局內任何事務置評。

克羅克在19日的記者會上說，「這是執法單位悲哀的一天，卻是法治改革的好日子」。

克羅克宣讀大陪審團的九項調查結果，包括漢斯維爾去年曾發生49歲的911接線員威廉漢姆(Christopher Michael Willingham)上班時間吸食芬太尼過量死亡案件，是該警局的疏失。

該警局的貪腐劣行在阿拉巴馬州調查局探查威廉漢姆身故的案件後曝光，克羅克表示，大陪審團認為威廉漢姆的死亡是警局「怠忽職守、操守失能、輕視人命的直接結果」。

大陪審團還表示，該警局未能負責、保存和維護證據，辜負被害人和廣大民眾，目前部分證據「無法使用」，而所有未決案件都將先經過審查。

阿拉巴馬州

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