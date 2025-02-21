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川普新政下通膨會更嚴重？ 聯準會3官員分析可能性

編譯廖振堯／綜合報導
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聯準會官員示警，若川普總統祭出更廣泛、更高稅率的關稅，通膨可能捲土重來。圖為洛杉磯市一名消費者在超市購物。(歐新社)
聯準會官員示警，若川普總統祭出更廣泛、更高稅率的關稅，通膨可能捲土重來。圖為洛杉磯市一名消費者在超市購物。(歐新社)

三名聯準會(Fed)官員20日表示，今年最可能的情況是美國通膨降溫、聯準會得以繼續降息，但他們也示警：川普總統的貿易、移民和其他政策可能帶來未知的影響。

路透報導，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)受訪稱，他的基本預期是今年稍晚降息兩次、各降一碼，但「不確定性相當大，有很多事情可能會雙向影響利率」，不過他今年並不是利率委員會的投票成員。他不認為美國經濟正面臨新一輪通膨，而失業率仍處於4%的低位，表明勞動市場是健康的。但他說企業界也普遍擔憂新進口關稅、移民規則、法規變化將如何影響前景，「簡而言之他們擔心關稅可能會增加成本」。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林(Alberto Musalem)則說，政策轉變可能讓通膨率停滯在2%目標之上，或繼續走高，進而使聯準會更長時間按兵不動；最壞情況下如果就業市場也走弱，央行將被迫二選一：升息對抗通膨，或通過更寬鬆的政策來緩衝經濟。他並未透露自己預期今年的降息次數，但說一旦確保趨近於2%目標，就應該降息。

通常偏鴿派的芝加哥聯準銀行總裁古斯比(Austan Goolsbee)表示，在最近的政策和地緣政治不確定性之前，整體通膨看起來相當不錯，並且已較2022年中期的高峰大幅下降。至於關稅，他說川普第一任期內加徵的關稅並未對通膨產生實質影響，部分原因是當時的關稅適用範圍較窄，且包含夠多的豁免，因此供應鏈不會受到影響。然而若川普現在祭出更廣泛、更高稅率的關稅，「它看起來愈像一場新冠疫情規模的衝擊，你就愈應該對此感到緊張」。

通膨問題比預期中更加棘手，1月消費者物價指數年增3%，為去年6月以來的最快漲幅。

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