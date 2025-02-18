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懷俄明州首宗人類禽流感 病婦疑被家雞感染

記者張聲肇／綜合報導
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懷俄明州出現首宗人類禽流感病例，染疫婦人確診感染H5N1 A型病毒株並已住院，可能從自家後院的病雞感染病毒。(美聯社)
懷俄明州出現首宗人類禽流感病例，染疫婦人確診感染H5N1 A型病毒株並已住院，可能從自家後院的病雞感染病毒。(美聯社)

聯邦與州公衛官員說，懷俄明州出現首宗人類禽流感病例，染疫婦人14日確診感染H5N1 A型病毒株並已住院，這名頗有年紀的病患本來就有慢性病，可能從自家後院的病雞感染病毒。

州公衛官員、傳染病專家哈瑞斯特(Alexia Harrist)說，美國其他地方感染禽流感病毒的人，症狀都很輕微，這名懷州婦人住在該州東南部的普雷特郡(Platte County)，因為身體原就有其他症狀，感染禽流感後，「很不幸，病情嚴重得多。」染疫婦人後院的雞隻有些死於禽流感，所以可能是直接接觸到病雞或死雞，才被傳染。

官員強調，目前為止，還沒有禽流感人傳人的案例。懷州公衛當局密切注意與染疫婦女接觸過的人，以及也可能和她家病雞死雞接觸過的人，設法防止疫情擴散。哈瑞斯特說，懷州居民不必太過擔憂這個病例。多數人類禽流感病例症狀輕微。

禽流感挾帶不同病毒株，2022年起在野生禽鳥間傳播，發現有病倒的雞隻，通常會銷毀整群，目前為止已銷毀數百萬隻，也導致蛋價飛漲。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，過去一年，全美確診感染禽流感的人接近70名，第一個病亡案例上月發生於路易斯安那州。官方統計可能低於實際感染人數，因為禽流感病毒已悄然傳播到獸醫身上。

除了人類，禽流感病毒去年也首度證實傳播到牧場的牛群體內，迄今至少16州960個牛群發現禽流感病毒，所以為了安全最好不要喝生乳。

目前為止，公衛專家還沒發現禽流感病毒出現重大突變，至少還沒有突變出足以釀成新一波新冠病毒大流行那麼厲害的病毒株。

禽流感 聯邦疾病防治中心 懷俄明州

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