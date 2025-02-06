冰風暴來襲 中西部冰厚達1/10吋 出行危險

芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

氣象預測指出，一場大規模的冰風暴將襲擊全美，範圍從芝加哥 延伸到俄亥俄州 中部再到波士頓 等地區，預計這場風暴會在中西部地區下大雪及冰雨後，往東北部移動，覆冰厚度將達約十分之一吋。部分受到嚴重影響地區，恐出現停電、旅遊延誤、經濟活動中斷。

國家氣象局已對芝加哥地區發出冬季天氣警告(Winter Advisory)，有效期為5日下午到6日上午，該警告涵蓋的城市，西至洛克福德(Rockford)、南至肯卡其(Kankakee)及龐帝亞克(Pontiac)。

氣象局芝加哥辦公室的氣象學家拉澤爾(Mark Ratzer)警告，芝市南部地區可能出現強烈降雪及雪後凍雨，這些降雪及凍雨將在5日下午向北移動，拉澤爾說，結冰高峰期可能在5日下午6時到午夜間。

拉澤爾提醒上下班、上下學者，如開車出門記得在車輛間留出額外空間，行人也要注意路面是否結冰避免打滑。他說，只要出門去拿郵件或出去遛狗，都要提高警覺，因為車道、人行道都會結冰，有滑倒風險。

拉澤爾說，雖然6日凌晨可能會下雨，但降水量較少，預測6日白天溫度將升高到零度以上的約華氏40度。7日天氣目前看起來將重歸平靜，最高溫比往年平均溫略低，約在零度左右，不過，新的風雪可能在8日出現。

國家氣象局威爾明頓辦公室4日對俄州中西部發出「危險天氣預警」 (hazardous weather advisory_，稱從5日晚間開始，俄州中部多個郡縣可能會出現危險的凍雨。警告稱，預計從5日晚上7 時左右開始，冰厚將達到至少十分之一吋，該警告將持續至6日凌晨5時。

冰風暴掃過中西部後往東北部移動，國家氣象局指出，大雪將在6日早些時候到達波士頓地區，然後下午會變成下雨，屆時路面溫度可能持續低到足以形成黑冰，尤其在橋樑、天橋及未經處理的路面。東南風最高每小時10哩，陣風可達每小時20哩。積雪及雨雪融化前可能達到兩吋，包括I-93、Route 1及Mass Pike等主要道路將有駕駛風險。

「氣候危機」(Climate Crisis)的Douglas Mclntyre稱，根據科學家分析，這些極端天氣模式歸咎於氣候變遷，因為全球暖化日益破壞極地漩渦，將較冷的空氣帶入美國。