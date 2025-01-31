涉嫌竊取機密給中國 美聯儲前高級顧問被捕

美聯儲前高級顧問約翰．哈羅德．羅傑斯（ John Harold Rogers）。 (上海復旦大學網站)

據路透社，美國司法部 週五宣布，美聯儲前高級顧問約翰．哈羅德．羅傑斯（ John Harold Rogers）因涉嫌密謀竊取美聯儲商業機密為中華人民共和國謀利而被捕。

報導稱，羅傑斯曾於 2010 年至 2021年擔任聯準會 國際金融部門高級顧問，據稱他與中國同謀分享了機密資訊。他被指控密謀進行經濟間諜 活動和做出虛假陳述。

司法部的新聞稿稱，為實施該陰謀，羅傑斯向美國聯邦儲備系統委員會和消費者金融保護局（FRB-OIG）監察長辦公室作出了虛假陳述，這些虛假陳述對其調查產生了重大影響。

根據起訴書，羅傑斯是美國公民，擁有經濟學博士學位，曾於 2010 年至 2021 年期間擔任聯準會國際金融部高級顧問，負責保管聯準會的機密資訊。據稱，羅傑斯與其中國同謀分享的機密資訊在保密狀態下具有極高的經濟價值，這些同謀為中國情報和安全機構工作，並假扮為中國一所大學的研究生。

司法部稱，中國持有大量美國外債（截至2024年10月約8,160億美元）。羅傑斯與其共謀分享的數據可能讓中國以類似內線交易的方式操縱美國市場。提前了解美國經濟政策，包括提前了解聯邦基金利率的變化，可以使中國在出售或購買美國債券或證券時獲得優勢。

起訴書稱，至少從2018 年開始，羅傑斯涉嫌利用其在美聯儲的工作機會，索取有關專有經濟數據集的商業機密信息、針對中國的關稅審議、指定州長的簡報以及有關聯邦公開市場委員會的敏感資訊。他將這些資訊在違反聯邦準備理事會政策情況下以電子方式發送到他的個人電子郵件帳戶；或在前往中國之前將其列印出來，為與他的同謀會面做準備。

起訴書稱，羅傑斯以授課為幌子，在中國的酒店房間內與他的同謀會面，洩露了屬於美聯儲和聯邦公開市場委員會的敏感商業機密資訊。 2023年，羅傑斯作為中國一所大學的兼職教授獲得了約45萬美元的報酬。

而在2020年2月4日，在回答聯準會監察長辦公室的質詢時，羅傑斯就他獲取和傳遞敏感資訊的情況以及與同謀的關係撒了謊。

司法部國家安全司司長德文．德巴克（Devin DeBacker）說：「正如指控的那樣，被告違背了美聯儲對他的信任，將美國商業機密交到了中國同謀手中，他完全知道這些資訊將使中國政府和中國機構受益。」他表示，司法部將繼續使用其掌握的一切工具來打擊經濟間諜活動並保護美國的國家安全。

哥倫比亞特區檢察官愛德華．馬丁（Edward R. Martin Jr.）表示，讓這份起訴書成為對所有試圖背叛或利用美國的人的警告：執法部門將找到你並追究你的責任。

美國聯邦調查局華盛頓辦事處助理局長戴維．桑德伯格（David Sundberg）表示，中國共產黨擴大了經濟間諜活動，目標是美國政府的財政政策和商業機密，試圖破壞美國並成為唯一的超級大國。 今天的起訴書代表了聯邦調查局堅定不移地致力於保護美國國家安全利益和美國就業，並將那些為了個人利益而背叛國家的人繩之以法。