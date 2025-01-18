救援阿富汗人報導挨告 CNN被判誹謗老兵 兩造達和解

CNN四年多前一則關於拯救阿富汗人的報導，畫面中出現海軍退役軍人楊格的影像，而遭對方控告誹謗。佛州一個陪審團17日裁定誹謗罪名成立，CNN須賠償500萬元。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)四年多以前一則關於拯救阿富汗 人的報導，17日被佛州 一個陪審團裁定誹謗一名美國海軍退伍軍人，須賠償500萬元。但據華爾街 日報報導，兩造已經達成和解協議，但並未透露金額。

2021年美軍匆忙撤離阿富汗，神學士(Taliban)政權攻占首都喀布爾後，CNN記者馬夸特(Alex Marquardt)當年11月11日報導，有人在「黑市」收取高達上萬美元的費用，協助阿富汗人逃離該國。報導中出現了前海豹特戰隊員揚格(Zachary Young)的影像，之後有不少媒體引用相關報導。

華爾街日報指出，CNN在報導中說楊格在其領英(LinkedIn)專頁列出協助逃離阿富汗的收費標準：從陸路撤離到巴基斯坦，每輛車收費7萬5000美元；搭機前往阿拉伯聯合大公國，每人收費1萬4500美元。

目前從事保全諮詢業務的楊格表示， 他的目標客戶是那些有能力幫助阿富汗人逃離的贊助人，而非向阿富汗人收取高價費用協助他們逃離，因此提告CNN誹謗。

CNN抗辯時說，儘管使用「黑市」一詞是錯誤的，但堅稱對揚格的報導是準確的。

佛州巴拿馬城(Panama City)法庭的陪審團16日開始，經過八小時商議後，於17日裁定揚格勝訴，CNN須賠償500萬元。陪審團目前仍在決定CNN須否作出額外的懲罰性賠償。

CNN表示，在裁定須否作出懲罰性賠償之前，不會對裁決結果置評。

審訊期間，一名陪審員質疑CNN是否一早將揚格視為有罪，直至證明他無辜為止。對此揚格的律師要求陪審團所作出的裁決，就是要向媒體發出訊息，報導必須公正。

揚格在聆訊時，呈交出馬夸特在CNN的內部通訊裡，對他所作的一些褻瀆和貶損的話。但馬夸特抗辯時指自己的報導「不是什麼攻擊性文章」。

在美國，媒體被告誹謗而抗辯的官司很少見，部分原因是憲法對新聞界有嚴格保護，使得證明誹謗很困難，而媒體為避免風險，即使被告誹謗也很少抗辯。

就以ABC新聞上個月被指誹謗前總統川普為例，母公司華特迪士尼公司(Walt Disney Co.)寧願賠償1500萬元用於總統圖書館，也不願與川普糾纏下去，認為是不值得的。