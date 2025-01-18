我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

救援阿富汗人報導挨告 CNN被判誹謗老兵 兩造達和解

編譯盧炯燊／綜合報導
CNN四年多前一則關於拯救阿富汗人的報導，畫面中出現海軍退役軍人楊格的影像，而遭對方控告誹謗。佛州一個陪審團17日裁定誹謗罪名成立，CNN須賠償500萬元。(美聯社)
CNN四年多前一則關於拯救阿富汗人的報導，畫面中出現海軍退役軍人楊格的影像，而遭對方控告誹謗。佛州一個陪審團17日裁定誹謗罪名成立，CNN須賠償500萬元。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)四年多以前一則關於拯救阿富汗人的報導，17日被佛州一個陪審團裁定誹謗一名美國海軍退伍軍人，須賠償500萬元。但據華爾街日報報導，兩造已經達成和解協議，但並未透露金額。

2021年美軍匆忙撤離阿富汗，神學士(Taliban)政權攻占首都喀布爾後，CNN記者馬夸特(Alex Marquardt)當年11月11日報導，有人在「黑市」收取高達上萬美元的費用，協助阿富汗人逃離該國。報導中出現了前海豹特戰隊員揚格(Zachary Young)的影像，之後有不少媒體引用相關報導。

華爾街日報指出，CNN在報導中說楊格在其領英(LinkedIn)專頁列出協助逃離阿富汗的收費標準：從陸路撤離到巴基斯坦，每輛車收費7萬5000美元；搭機前往阿拉伯聯合大公國，每人收費1萬4500美元。

目前從事保全諮詢業務的楊格表示， 他的目標客戶是那些有能力幫助阿富汗人逃離的贊助人，而非向阿富汗人收取高價費用協助他們逃離，因此提告CNN誹謗。

CNN抗辯時說，儘管使用「黑市」一詞是錯誤的，但堅稱對揚格的報導是準確的。

佛州巴拿馬城(Panama City)法庭的陪審團16日開始，經過八小時商議後，於17日裁定揚格勝訴，CNN須賠償500萬元。陪審團目前仍在決定CNN須否作出額外的懲罰性賠償。

CNN表示，在裁定須否作出懲罰性賠償之前，不會對裁決結果置評。

審訊期間，一名陪審員質疑CNN是否一早將揚格視為有罪，直至證明他無辜為止。對此揚格的律師要求陪審團所作出的裁決，就是要向媒體發出訊息，報導必須公正。

揚格在聆訊時，呈交出馬夸特在CNN的內部通訊裡，對他所作的一些褻瀆和貶損的話。但馬夸特抗辯時指自己的報導「不是什麼攻擊性文章」。

在美國，媒體被告誹謗而抗辯的官司很少見，部分原因是憲法對新聞界有嚴格保護，使得證明誹謗很困難，而媒體為避免風險，即使被告誹謗也很少抗辯。

就以ABC新聞上個月被指誹謗前總統川普為例，母公司華特迪士尼公司(Walt Disney Co.)寧願賠償1500萬元用於總統圖書館，也不願與川普糾纏下去，認為是不值得的。

阿富汗 華爾街 佛州

上一則

北加鋰電池工廠火勢復燃 劇毒氣體瀰漫、逾1500人急撤離

下一則

西南航空機師酒醉上崗 喬州起飛前被捕停職

延伸閱讀

稱「炎亞綸涉性侵、偷拍」挨告誹謗 14網友獲不起訴

稱「炎亞綸涉性侵、偷拍」挨告誹謗 14網友獲不起訴
美TikTok難民湧入小紅書 初次體驗中國式審查

美TikTok難民湧入小紅書 初次體驗中國式審查
最高法院裁定TikTok不賣就禁合憲 川普：我說了才算

最高法院裁定TikTok不賣就禁合憲 川普：我說了才算
CNN民調：川普第2度入主白宮 支持率遠勝上一次

CNN民調：川普第2度入主白宮 支持率遠勝上一次

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
蔡美兒。(蔡美兒官網)

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

2025-01-17 11:28
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯上周爆發的野火造成巨大損失。（路透）

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

2025-01-13 11:01
伊頓大火席捲後，加州艾塔迪那的居民返回查看被燒毀的家。（美聯社）

房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

2025-01-13 11:39

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題