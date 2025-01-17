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「藍絲絨」名導大衛林區去世 史蒂芬史匹柏緬懷「獨特的夢想家」

編譯盧炯燊／綜合報導
超現實主義風格導演大衛林區的家人16日宣布他的死訊，享年78歲。圖為大衛林區2006年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的留影。(路透)
超現實主義風格導演大衛林區的家人16日宣布他的死訊，享年78歲。圖為大衛林區2006年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的留影。(路透)

美國著名導演、編劇大衛林區(David Lynch)去世，享年78歲。其家人16日在臉書證實他的死訊，但沒有透露死因，但他因長期吸菸而導致肺氣腫。

他的家人在臉書帖文說，「懷著深深的遺憾宣布大衛林區這位藝術家的逝世」。又說「他不再和我們在一起，現在這個世界就像一個巨大的空洞。但正如他所說，把目光放在甜甜圈而不是空洞上……」。

死訊傳出後，好萊塢人士紛紛表達哀悼及不捨。著名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)在聲明中說，「藍絲絨」(Blue Velvet)、「穆赫蘭大道」(Mulholland Drive)及「象人」(Elephant Man)等電影，將他定義為一位獨特、有遠見的夢想家。

林區去年夏天向媒體透露，被診斷出罹患肺氣腫，由於擔心感染冠狀病毒或甚至感冒都會影響健康，所以不論願意與否都只能待在家中，又說不想再拍另一部電影。

他執導的「藍絲絨」、「穆赫蘭大道」等影片，以及電視影集「雙峰」(Twin Peaks)，以黑暗、超現實主義的藝術視角徹底改變美國電影，其作品風格詭異難解，但又不斷吸引全世界影迷觀看、討論。

林區在20世紀70年代以超現實主義作品「橡皮頭」(Eraserhead)一舉成名，之後數十年裡，他的作品為觀眾、同業及影評家帶來震驚和啟發，也為他帶來3座金球獎、2座艾美獎和1項葛萊美獎。

他的其他作品包括犯罪故事「我心狂野」(Wild at Heart)，該片獲得康城影展金棕櫚獎；「妖夜慌蹤」(Lost Highwa)、「內陸帝國」(Inland Empire)等也是鼎鼎大名之作。

儘管他從未贏得奧斯卡獎，但「象人」、「藍絲絨」、「穆赫蘭大道」等電影都曾獲得提名， 2019年獲頒奧斯卡終身成就獎。

林區出生於蒙大拿州米蘇拉，從小就具有視覺藝術天賦，熱愛旅行和探索，最終成為一代電影人。在2018年的半自傳「夢想的空間」(Room to Dream)一書中，引用兒時好友的話，「大衛性格開朗，陽光燦爛，但他總是被黑暗的事物所吸引。」

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