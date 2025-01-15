CBO估 2033年全國人口數將死多於生

國會預算辦公室預測，到2033年時，全美死亡人數將超過出生人數。(美聯社)

國會預算辦公室(CBO)最新預測，全國人口在未來30年增長放緩至6.3%，較一年前預測的10.5%大幅下降4個百分點，同時十年內，死亡人數將多於出生人數。

CBO根據政府多個數據來源作出分析，13日公布年度人口展望，上調2025年全國人口的預測，由3.46億增至3.5億，但將2054年人口預測大幅下調至3.72億，較一年前的預測減少1100萬人。

預測到2033年時，死亡人數超過出生人數，這較之前的預測提早7年到來，同時移民 的數量預計也將下降。

CBO預計到2054年時，24歲或以下人口為9300萬人，低於2025年的1.06億人。而生育率(平均每個女性一生預計生育的孩子數量）直至2054年會保持在1.7。

由於出生率維持在過低水平，光靠一代人是無法實現人口增長，因此只能靠外來移民保持人口增長。

去年由於強勁的移民潮，人口成長了1.09%，但預計到2054年時，每年人口成長率將放緩至0.02%，這說明了外來移民對人口增長的重要性。

拜登 政府2024年6月在南部邊境實施限制措施，加上即將就任的川普 政府會延續下去，這些行政措施將會持續帶來影響，CBO故此將2024至2028年期間累計的淨移民人數，由990萬人下調至860萬人，每年只為美國增加約110萬人，比一年前的預測少約4.2萬人。

這個數字還未考慮到當選總統川普驅逐無證移民所產生的影響，因為還存在太多不確定性。但高盛的經濟學家預測，川普第二個任期內，每年的淨移民人數會進一步降至75萬人。

數字反映出生率及移民率雙雙下降時，對人口結構所帶來的變化。到了2054年，人口結構較先前預期的更進一步老化，人口規模也更小，這將對經濟增長乃至財政政策等各個方面，都產生重要影響。