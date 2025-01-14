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麻州安置無證客卻查出槍毒 州議員痛批、州長下令徹查

記者張聲肇／綜合報導
麻州警方逮捕桑切斯時，查獲的毒品槍枝等物。(瑞維亞市警局照)
麻州警方逮捕桑切斯時，查獲的毒品槍枝等物。(瑞維亞市警局照)

麻州安置的多明尼加共和國無證客，被查獲持有值百萬元的芬太尼毒品和AR-15步槍，州參議員法特曼(Ryan Fattman)質疑政府，為何讓這種人占盡便宜，他選區內房子失火、無家可歸的單親媽攜兩子卻無此待遇。

麻州瑞維亞市(Revere)警察去年12月27日在政府補助的旅館房間內逮捕28歲的桑切斯(Leonardo Andujar Sanchez)，並到切爾喜聯邦地區法院對他提出11項指控，包括外國人擁有槍械、擁有10磅綜合類鴉片違禁品。

麻州警方捕28歲的無證客桑切斯。法官裁定不准保釋。((瑞維亞市警局照)
麻州警方捕28歲的無證客桑切斯。法官裁定不准保釋。((瑞維亞市警局照)

有關當局8日到麻州聯邦法院追加提控，罪名是意圖販售400公克芬太尼毒品、非法持有槍械。聯邦檢察官說，警方在他居住的Quality Inn旅館房間內查獲5公斤芬太尼、一把AR-15步槍、子彈、兩個步槍彈夾、數位秤平、高級塑膠手套。

美國移民與海關執法局(USICE)波士頓辦公室估計，警方查獲的毒品，約值100萬元。警方逮捕28歲的桑切斯後，請移民局官員前往核對，發現他違法進入美國。警方12月30日正式拘留他，法官裁定不准保釋。

法院文件顯示，他的女友12月27日早上約6點半打電話報警；兩人透過難民扶助辦法，在該旅館房間同住三個月。警方進房時，桑切斯還在睡覺，警察叫醒他後，將他雙手銬住。

波士頓先鋒報說，桑切斯全家人10月15日起便住在該旅社。州住房廳官員每30天前去查看，並在旅社設有24小時安全監視器。

民主黨籍的麻州州長希利(Maura Healey對該州庇護政策遭犯罪分子利用，至感憤慨，下令徹查州內所有庇護所，並「徹底檢討」收納難民程序。

州參議員法特曼選區內的居民家裡失火，都無政府補助的旅館可去，而政府卻寧願「幫助全世界」，「真令人髮指。」

他說，政府花了250萬元庇護的無證移民不僅對整體居民造成傷害，也傷害庇護所裡面的人。

麻州警方捕28歲的無證客桑切斯。法官裁定不准保釋。((瑞維亞市警局照)
麻州警方捕28歲的無證客桑切斯。法官裁定不准保釋。((瑞維亞市警局照)

麻州 庇護 毒品

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