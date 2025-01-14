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美2060年失智人數翻倍 每年100萬 55歲後風險達4成

記者張聲肇／綜合報導
最新研究指出，到2060年全國每年會有一百萬人失智，比現在多一倍， 55歲後多達四成民眾可能失智。圖為大腦掃瞄圖。(美聯社)
最新研究指出，到2060年全國每年會有一百萬人失智，比現在多一倍， 55歲後多達四成民眾可能失智。圖為大腦掃瞄圖。(美聯社)

最新研究指出，全美到2060年每年會有一百萬民眾失智，比現在多一倍， 55歲後多達四成民眾可能失智，但是55歲到75歲是保護大腦的關鍵20年，有辦法降低風險，例如控制血壓、多運動。

13日發表於「自然醫學」期刊的報告說，每10名年紀55歲以上的人，有四人在有生之年會失智，比過去大家所認為的多，但這不是必然，前提是要在中年之前，採取控制高血壓等防範措施，並養成「不傷害大腦」的習慣。

報告的共同作者、紐約大學醫療系統醫生柯瑞許(Josef Coresh )強調，「我們的研究顯示，中年時期所作所為至關緊要。」

要花點時間才憶起某人的名字或鑰匙放到哪裡，是「年紀大」的自然現象，但失智不是「年紀大」的必然現象，而是逐漸喪失記憶、語言等認知能力的「疾病」。

失智還有其他類型，包括血管阻塞造成的失智 -- 心臟病或小中風阻礙血液流通到腦部。很多人失智是諸多原因「綜合併發」所致，亦即是說，血管問題惡化原本就在醞釀的阿茲海默症狀。

衡量某一年齡層在餘生中失智的風險，可對公衛政策和醫學研究提供指引。邁阿密大學阿茲海默症專家加爾文(James Galvin)說，「誰會得到失智症，沒有人可以保證。」他沒參與本研究，但說研究結論符合其他研究的發現。

過去的研究指出，綜其一生，14%男性和23%女性會罹患某一程度的失智症。柯瑞許團隊根據美國一項追蹤1.5萬名年長者心臟健康和認知能力長達數十年的研究，得出一大結論：失智風險隨每十年期而不同。

柯瑞許說，55歲75歲的人，只有4%失智，因此這20年是保護腦部健康的關鍵期。過了75歲，沒被一般病痛打倒的人，85歲之前失智風險遽升為20%，85-95歲再倍增為42%。

研究發現，55歲以後，男性與女性在有生之年失智的風險各為35%和48%，女性風險高，主要原因是更長壽。以族裔論，非裔失智風險44%對41%略高於白人。

預防失智的關鍵除了腦部，主要在心臟，運動、避免肥胖、控制高血壓糖尿病和膽固醇等有益心臟的舉措，都有益腦部。

55歲到75歲是保護大腦的關鍵20年，有辦法降低失智風險，例如控制血壓。（美聯社...
55歲到75歲是保護大腦的關鍵20年，有辦法降低失智風險，例如控制血壓。（美聯社）

失智 柯瑞 高血壓

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