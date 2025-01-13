麥當勞漢堡染大腸桿菌 FDA查出供應商違規
速食連鎖龍頭麥當勞去年發生顧客食用漢堡後，感染大腸桿菌的事件，且有人因此喪生。當時追查出問題出在麥當使用的配料碎洋蔥，聯邦食品藥物管理局(FDA)進一步調查後指出，麥當勞的供應商泰勒農場(Taylor Farms)設在科羅拉多州的食品廠違反數十項衛生規定，例如工人很少洗手、設備骯髒等。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，FDA發現多起違規事項，因此開立外界稱為「483表格」(Form 483)的罰單總表給泰勒農場公司，檢查員認為多種狀況「有害健康」。
該公司的科羅拉多工廠負責供應「碎洋蔥」給多州的麥當勞餐廳；另外還供應不少其他產品，包括標榜安全、即可食用的沙拉賣給生鮮果菜商店。
泰勒農場供貨給餐廳時，自稱其產品為「可減少廚房預備處理」，意思是廚房工人可以跳過尋常步驟，例如蔬果食用前一般要洗滌、清洗等。
但FDA檢查員發現，泰勒農場科羅拉多廠房裡，許多設備顯然都有生物薄膜、大量的食品殘餘物，即便工人們照說應已依照規定清洗，依然如此。
FDA表示，泰勒農場品管人員把該工廠的清洗批示為過關，但檢查員表示，有幾處接觸食品的表面，用肉眼即看得出來並不乾淨，應標示為「不過關」。
堆積在該廠設備的食物殘渣腐敗得相當嚴重，以至於導致交叉感染；有家一直向泰勒農場購買青椒的公司抱怨說，洋蔥碎片都跑到即食的青椒裡頭了。
FDA檢查員認為，該廠工人都跳過必要的衛生步驟，「處理即可食用果菜、食品接觸面的員工，並未遵守規矩，未使用廠裡的洗手水槽」。
此外食藥局檢查員發現，泰勒農場把器材丟進含有殺菌劑的溶液當中，接下來跳過乾燥步驟；檢查員唯恐該溶液直接濺到即可食用蔬果，「因為潮濕的處理環境及低溫，設備一直都是濕的」。洗潔液生產廠有給指示，用戶要風乾殺菌後的廚房用具。
上一則
洛杉磯野火肆虐 男假扮消防員「闖空門行竊」被逮捕
下一則
FB留言