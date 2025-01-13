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麥當勞漢堡染大腸桿菌 FDA查出供應商違規

編譯潘勛／綜合報導
去年發生顧客食用麥當勞漢堡後，感染大腸桿菌的事件，且有人因此喪生。食品藥物管理局進一步調查麥當勞的供應商泰勒農場公司設在科羅拉多州的食品廠違反數十項衛生規定，例如工人很少洗手、設備骯髒等。(美聯社)
去年發生顧客食用麥當勞漢堡後，感染大腸桿菌的事件，且有人因此喪生。食品藥物管理局進一步調查麥當勞的供應商泰勒農場公司設在科羅拉多州的食品廠違反數十項衛生規定，例如工人很少洗手、設備骯髒等。(美聯社)

速食連鎖龍頭麥當勞去年發生顧客食用漢堡後，感染大腸桿菌的事件，且有人因此喪生。當時追查出問題出在麥當使用的配料碎洋蔥，聯邦食品藥物管理局(FDA)進一步調查後指出，麥當勞的供應商泰勒農場(Taylor Farms)設在科羅拉多州的食品廠違反數十項衛生規定，例如工人很少洗手、設備骯髒等。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，FDA發現多起違規事項，因此開立外界稱為「483表格」(Form 483)的罰單總表給泰勒農場公司，檢查員認為多種狀況「有害健康」。

該公司的科羅拉多工廠負責供應「碎洋蔥」給多州的麥當勞餐廳；另外還供應不少其他產品，包括標榜安全、即可食用的沙拉賣給生鮮果菜商店。

泰勒農場供貨給餐廳時，自稱其產品為「可減少廚房預備處理」，意思是廚房工人可以跳過尋常步驟，例如蔬果食用前一般要洗滌、清洗等。

但FDA檢查員發現，泰勒農場科羅拉多廠房裡，許多設備顯然都有生物薄膜、大量的食品殘餘物，即便工人們照說應已依照規定清洗，依然如此。

FDA表示，泰勒農場品管人員把該工廠的清洗批示為過關，但檢查員表示，有幾處接觸食品的表面，用肉眼即看得出來並不乾淨，應標示為「不過關」。

堆積在該廠設備的食物殘渣腐敗得相當嚴重，以至於導致交叉感染；有家一直向泰勒農場購買青椒的公司抱怨說，洋蔥碎片都跑到即食的青椒裡頭了。

FDA檢查員認為，該廠工人都跳過必要的衛生步驟，「處理即可食用果菜、食品接觸面的員工，並未遵守規矩，未使用廠裡的洗手水槽」。

此外食藥局檢查員發現，泰勒農場把器材丟進含有殺菌劑的溶液當中，接下來跳過乾燥步驟；檢查員唯恐該溶液直接濺到即可食用蔬果，「因為潮濕的處理環境及低溫，設備一直都是濕的」。洗潔液生產廠有給指示，用戶要風乾殺菌後的廚房用具。

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