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911主嫌認罪協商 拜登政府成功暫時阻止答辯

編譯莊瑞萌／綜合報導
被控策畫911恐怖攻擊事件的主謀哈立德·謝赫·穆罕默德，於2003年被捕時照片。穆罕默德原訂10日作認罪答辯，但遭拜登政府阻止，以便政府有機會闡明其論點，同時讓罹難者家屬能夠陳述他們心中的傷痛。(美聯社)
被控策畫911恐怖攻擊事件的主謀哈立德·謝赫·穆罕默德，於2003年被捕時照片。穆罕默德原訂10日作認罪答辯，但遭拜登政府阻止，以便政府有機會闡明其論點，同時讓罹難者家屬能夠陳述他們心中的傷痛。(美聯社)

拜登政府9日成功地暫時阻止911恐怖攻擊主謀哈立德·謝赫·穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)認罪協商。部分罹難者家屬已抵達關達納摩(Guantanamo)美軍基地，準備聆聽原訂10日舉行的認罪答辯過程。

據美聯社報導，拜登政府的律師敦促聯邦上訴法庭，阻止穆罕默德原訂10日舉行的認罪答辯。對此，辯護律師形容，試圖推翻這項協議的行動是美國軍方和歷屆政府在過去20年來對此案「斷斷續續」且「疏忽」處理的最新例證。

聯邦上訴法庭於9日晚間同意實施臨時停止令，但強調並不是最終判決，這次行動顯示出政府到最後一刻仍希望阻止穆罕默德在10日認罪。凱達組織(Al-Qaida)於2001年9月11日發動恐怖攻擊，造成3000人罹難，部分家屬已聚集在關達納摩灣(Guantanamo Bay)海軍基地內的軍事法庭，準備聆聽此案進展。

這場官司讓拜登政府與其任命來監督對2001年9月11日凱達組織攻擊案的美軍官員產生分歧。在9日於德國與盟國商討對烏克蘭軍事支援後，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)被問及該上訴案時表示，他並未改變自己反對該協議的立場並以目前的法院訴訟為由，拒絕過多評論。

這項協議經過兩年的協商，在7月底獲得軍事檢察官與五角大廈資深官員核准，將讓穆罕默德和另外兩名被告免於被判死刑的可能，但同時也要求他們必須回答罹難者家屬心中任何的疑問。

至於在關達納摩，針對周五程序所做的準備已經展開，部分罹難者家屬也已陸續抵達。若聽證會如期舉行，穆罕默德將在軍事法庭上宣誓，隨後由辯護律師索瓦茲(Gary Sowards)代表他針對2976項謀殺罪及其他指控進行答辯。其他被告瓦利德·本·阿塔什(Walid bin Attash)和穆斯塔法·豪薩維(Mustafa al-Hawsawi)則預計在本月稍後提出認罪答辯。律師表示，隨後可能進行數月的量刑聽證，讓政府有機會闡明其論點，同時讓家屬能夠陳述他們的失去與傷痛。

拜登 五角大廈 國防部

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