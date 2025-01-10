我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

肯州提控助長類鴉片藥物災情擴散 克羅格超市同意1.1億元和解

記者張聲肇／綜合報導
肯塔基州政府控告克羅格鎖超市助長類鴉片藥物氾濫危機的官司，該公司已同意以1.1億元和解。(路透)
肯塔基州政府控告克羅格鎖超市助長類鴉片藥物氾濫危機的官司，該公司已同意以1.1億元和解。(路透)

肯塔基州州檢察長柯爾曼(Russell Coleman)9日宣布，州政府控告克羅格(Kroger)連鎖超市助長類鴉片藥物氾濫危機的官司，該公司已同意以1.1億元和解。

肯州是使用類鴉片劑過度死亡率最高的州之一，這筆和解金將用來緩解用藥上癮問題，幫助「受害人」解脫生理和心理病痛。柯爾曼說，這家食品雜貨連鎖店曾經「要我們信賴它，給它生意做，它卻任毒癮之火在本州各地燎原，造成無數人身心破碎，痛苦不堪。」

柯爾曼說，肯州將把和解金用來預防災情擴散，幫助患者康復，克羅格超市同意願意為此盡一份心力。

州檢察長辦公室去年2月對總部位於俄亥俄州的克羅格公司提訴，理由是它的藥房部門助長類鴉片藥物危機。具體證據是，2006至2019年間，克羅格超市的藥房總共在肯塔基州賣出4.44億劑類鴉片藥物，占該藥劑在肯州總銷量的11%。

柯爾曼說，「最令人震驚的是，克羅格超市對鴉片藥劑的流向，或可疑購用行為，毫無內部嚴肅監控的機制。」「對店員毫無訓練教育，也不制定預防濫用的指導綱領。」

克羅格9日表示，希望這筆和解金用來解決類鴉片藥物濫用的問題。針對它的店員缺乏訓練、根據處方提供類鴉片藥物，也毫無防範的說法，它曾予反駁。

它說，「本公司一直都對藥局員工提供強有力的訓練，也提供各種工具，幫助藥劑師做專業判斷。」

全美各地的州和數千個地方政府單位在類鴉片藥物氾濫成災之際，提告藥品製造商、配銷商、藥局等，要法院追究各環節的責任。

這些官司的要點是，被告一直宣傳類鴉片藥物不會成癮，在銷售過程中，沒有做好該有的管控。新冠疫情高峰期間，類鴉片藥物在美國造成一年8萬人死亡。去年，肯塔基州有近2000人死於用藥過度。

肯塔基州 藥局 俄亥俄州

上一則

郵輪爆發諾羅 去年16起 2000人感染

下一則

路州25歲越裔市長 涉嫌協助販毒集團販運違禁品被捕

延伸閱讀

54業者涉欺詐白卡交通補助 紐約州檢長提警告

54業者涉欺詐白卡交通補助 紐約州檢長提警告
財經簡訊

財經簡訊
涉詐騙 聖利安住華女遭聯邦指控 檢察長認為有潛逃風險

涉詐騙 聖利安住華女遭聯邦指控 檢察長認為有潛逃風險
連搶皇后區7藥店及布碌崙藥房 警緝2嫌

連搶皇后區7藥店及布碌崙藥房 警緝2嫌

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

2025-01-08 11:17

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬