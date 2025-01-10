肯州提控助長類鴉片藥物災情擴散 克羅格超市同意1.1億元和解

肯塔基州政府控告克羅格鎖超市助長類鴉片藥物氾濫危機的官司，該公司已同意以1.1億元和解。(路透)

肯塔基州 州檢察長柯爾曼(Russell Coleman)9日宣布，州政府控告克羅格(Kroger)連鎖超市助長類鴉片藥物氾濫危機的官司，該公司已同意以1.1億元和解。

肯州是使用類鴉片劑過度死亡率最高的州之一，這筆和解金將用來緩解用藥上癮問題，幫助「受害人」解脫生理和心理病痛。柯爾曼說，這家食品雜貨連鎖店曾經「要我們信賴它，給它生意做，它卻任毒癮之火在本州各地燎原，造成無數人身心破碎，痛苦不堪。」

柯爾曼說，肯州將把和解金用來預防災情擴散，幫助患者康復，克羅格超市同意願意為此盡一份心力。

州檢察長辦公室去年2月對總部位於俄亥俄州 的克羅格公司提訴，理由是它的藥房部門助長類鴉片藥物危機。具體證據是，2006至2019年間，克羅格超市的藥房總共在肯塔基州賣出4.44億劑類鴉片藥物，占該藥劑在肯州總銷量的11%。

柯爾曼說，「最令人震驚的是，克羅格超市對鴉片藥劑的流向，或可疑購用行為，毫無內部嚴肅監控的機制。」「對店員毫無訓練教育，也不制定預防濫用的指導綱領。」

克羅格9日表示，希望這筆和解金用來解決類鴉片藥物濫用的問題。針對它的店員缺乏訓練、根據處方提供類鴉片藥物，也毫無防範的說法，它曾予反駁。

它說，「本公司一直都對藥局 員工提供強有力的訓練，也提供各種工具，幫助藥劑師做專業判斷。」

全美各地的州和數千個地方政府單位在類鴉片藥物氾濫成災之際，提告藥品製造商、配銷商、藥局等，要法院追究各環節的責任。

這些官司的要點是，被告一直宣傳類鴉片藥物不會成癮，在銷售過程中，沒有做好該有的管控。新冠疫情高峰期間，類鴉片藥物在美國造成一年8萬人死亡。去年，肯塔基州有近2000人死於用藥過度。