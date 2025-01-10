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路州25歲越裔市長 涉嫌協助販毒集團販運違禁品被捕

記者張聲肇／綜合報導
年僅25歲的路易斯安那州波加陸沙越裔市長張泰林(Tyrin Truong，音譯)，因涉嫌協助販毒集團販運違禁品，7日遭州警逮捕。(波加陸沙市政府)
年僅25歲的路易斯安那州波加陸沙越裔市長張泰林(Tyrin Truong，音譯)，因涉嫌協助販毒集團販運違禁品，7日遭州警逮捕。(波加陸沙市政府)

年僅25歲的路易斯安那州波加陸沙市(Bogalusa)越裔市長張泰林(Tyrin Truong，音譯)，因涉嫌協助販毒集團販運違禁品，7日遭州警逮捕。

路州警方指控張泰林從事販毒收益交易、未經許可使用他人財產和召妓等罪名。據警方表示，張參與走私的毒品包括鴉片、精煉大麻、四氫大麻酚(THC)，以及類似搖頭丸的「莫利」(粉末或晶體狀的MDMA)。

張的祖父是越南移民。2022年，他以民主黨候選人身分競選市長，獲得56%選票，擊敗僅獲19%選票的裴瑞特(Wendy O'Quin Perrette)，當選波加陸沙市長。這座小城人口僅1.2萬，位於紐奧良北方約74哩。

路州州檢察長莫瑞爾(Liz Murrill)表示，「我們對不法行為，尤其是公職人員違法，採取零容忍政策。」

州警局毒品與暴力犯罪專案小組查緝波加陸沙市販毒集團多時，取得法院拘票後，一舉逮捕張泰林等七人。

查緝行動在2024年4月展開，警方發現，該販毒集團利用社交媒體販毒、洗錢，成員拿販毒所得購買槍枝再轉賣給依法不得擁槍的人，有些槍枝更被用來犯下暴力案件。

地區檢察官席姆斯(Collin Sims)說，「我們會持續投入時間和資源，幫助波加陸沙市的市民。」

七名嫌犯目前被關在華盛頓郡監獄(Washington Parish Jail)。張的保釋金定為15萬元，但目前尚未交保。

今日美國報報導，張被逮捕當天，在臉書上表示，「早上，喜樂來臨！」

紐奧良當地報紙New Orleans Advocate報導，張泰林當選市長後，不斷呼籲要在該市街頭增加警力巡邏，此一立場確實降低了當地的犯罪率。該市警局代理局長特瓦倫(Troy Tervalon)說，「整體暴力犯罪是有減少。」

暴力犯罪 大麻 毒品

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