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三大信評機構之一「益博睿」涉嫌捏造消費者假信評 聯邦提告

編譯潘勛／綜合報導
益博睿身為全美三大信評機構之一，卻涉嫌捏造「假調查」，導致不正確資訊被納入消費者信評報告，危及消費者取用信用貸款、就業及住居，因此被消費者金融保護局提起訴訟。圖為該公司推出的電子支票存款帳戶和簽帳卡。(美聯社)
益博睿身為全美三大信評機構之一，卻涉嫌捏造「假調查」，導致不正確資訊被納入消費者信評報告，危及消費者取用信用貸款、就業及住居，因此被消費者金融保護局提起訴訟。圖為該公司推出的電子支票存款帳戶和簽帳卡。(美聯社)

消費者金融保護局(CFPB)表示，全國三大信評機構之一的益博睿(Experian)涉嫌在消費者為自己信用評比報告發生爭執時，捏造「假調查」，導致不正確的資訊被納入消費者信評報告，危及消費者取用信用貸款就業及住居，因此已向益博睿提起訴訟。

新聞周刊(Newsweek)報導，數千萬美國人要靠精確的信評報告，來管理財務、過日子，全國三大信評機構的益博睿，對消費者的金融體質擁有很大的影響力。

信評報告出錯，會拉低信評分數，貸款時要付更高利率。如此讓消費者借錢買車、房子以及肆應其他需求時，代價更昂貴。

信評報告上的數據不精確，要試著取得住居時也會造成麻煩，因為地主要批准租賃申請前，經常會查信用報告。此外雇主要招聘時，也可能審核信用報告，如此意味不正確的資訊，可能影響就業機會，以及職涯前景。

消費者金融保護局控告益博睿，指稱該公司處理消費者爭執時，有幾項錯誤，把「誤導、搞糊塗或不精準」的爭執代碼，傳送給信評報告的供應方，故未能提供一切與爭執相關的資訊。這種做法損及資訊的正確性，而報告的供應方要靠資訊才能因應爭執。

消費者金融保護局另宣稱益博睿過度依賴供應方的反映，而容不精準的資訊留在信用報告上，即使消費者已向益博睿提出資訊，指稱供應方可能提供的資訊並不可靠，依然故我。

消費者金融保護局相信，這種過度依賴可能不可靠的報告供應方，會導致消費者信用報告上的不準確繼續存在。

訴訟書上另指控，益博睿未能向消費者提供再次調查的結果，讓他們不曉得狀況、爭執的結果。此外，因為益博睿「未阻止新的供應方，把益博睿應消費者爭執而已經刪除的交易條目，再度植入」，就容許錯誤再度出現在信評報告上。

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