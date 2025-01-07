朱利安尼遲遲未提交資產清單 判藐視法庭

前紐約市長朱利安尼在誹謗官司中未回應提供資產信息的要求，法官6日判他藐視法庭。(美聯社)

前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)2023年12月在喬治亞州誹謗官司敗訴，被判賠1億4800萬元，必須在7天內將名下資產移給提控的兩名喬州 選務工作人員，但他始終未回應提供相關信息的要求，法官6日判他藐視法庭。

聆訊從1月3日開始，負責審理的紐約聯邦法官利曼(Lewis Liman)分別聽取兩名原告的律師以及朱利安尼的證詞，裁定朱利安尼過去幾個月來未適當遵守命令，移交名下資產，包括紐約市公寓、26個名表、賓士汽車及價值特殊紀念品等的清單及文件。

利曼表示，朱利安尼「故意違反法院明確無誤的命令」，超過了2024年12月20日的最後期限後，仍未提交資產清單及文件。

喬州兩名選務人員弗里曼(Ruby Freeman)和莫斯(Wandrea Moss)是母女檔，2023年控告朱利安尼誹謗她們在2020年總統大選時犯下選票詐欺，最後打贏官司。利曼是當時的承審法官，裁定朱利安尼賠償1億4800萬元，並交出資產。

朱利安尼被判賠償後申請破產 ，利曼在2024年7月以他屢次未能遵守法院命令及披露收入來源等「不合作行為」，駁回破產申請案。

朱利安尼除就賠償金額提出上訴，也要求禁止兩名原告出售他的任何資產，直到上訴完成為止，但也遭利曼拒絕。

在今次聆訊期間，朱利安尼在3日及6日自辯兩天，承認沒有完成法官所要求的所有內容，因為他認為所要求的內容過於廣泛，其代表律師卡馬拉塔 (Joseph Cammarata)也認為原告的要求是個「陷阱」。但弗里曼和莫斯的律師則認為朱利安尼隱瞞資產信息。

利曼初審時下令朱利安尼移交的財產清單，包括估計逾500萬元的曼哈頓公寓、一輛1980年賓士S500，鑽戒、珠寶和26個名貴手表。