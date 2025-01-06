迪士尼「獅子王：木法沙」登2025北美首周票房冠軍

迪士尼「獅子王：木法沙」登上2025年首周北美票房冠軍，上映第三周票房吸金2380萬元。(美聯社)

迪士尼 「獅子王：木法沙」(Mufasa)登上2025年首周北美票房冠軍，上映第三周票房吸金2380萬元；前兩周稱霸票房冠軍的「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)讓出寶座，排名第二。

派拉蒙影業「音速小子3」周末三日票房估計為2120萬元，國內總票房累計1億8750萬元，全系列在全球已賣破10億元；「獅子王：木法沙」略低，全球累計1億6920萬元。

焦點影業(Focus Features)「吸血鬼：諾斯費拉圖」(Nosferatu)排名第三，不像許多恐怖片的命運，該電影上映第二個周末票房僅下滑39%，恐怖片通常在上映首周後票房大幅下跌，少於50%的降幅引人注目。

「吸血鬼：諾斯費拉圖」這周末票房為1320萬元，累計6940萬元，該片由羅柏艾格斯(Robert Eggers)自編自導，據報導其票房已經超越5000萬元的製作預算 ，但預算不包括行銷和宣傳花費。

這周末無新上映的強片，票房前十榜單皆為前幾周的電影，有幾部電影自感恩節 假期時就已經在電影院播映，其中一部為迪士尼「海洋奇緣2」(Moana 2)，上映第六周票房為1240萬元排名第四，全球票房已累計9億6050萬元。

「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的巴布狄倫(Bob Dylan)傳記電影「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)上映第二周票房僅小幅下滑，賺進810萬元，票房累計4170萬元，是自迪士尼於2019年收購探照燈影業(Searchlight)以來票房最高的電影。

妮可基嫚(Nicole Kidman)主演的A24情色驚悚片「乖女孩」(Babygirl)穩穩再賺進450萬元，另外增加49個播映影廳。

同樣去年感恩節就上映的「魔法壞女巫」(Wicked)排名第五，票房為1020萬元，該片在金球獎(Golden Globes)榮獲四項提名。