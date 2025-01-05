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商業太空競賽白熱化 藍源將首次發射軌道運載火箭

中央社／佛州卡納維爾角4日綜合外電報導
藍源公司的新葛倫火箭。(美聯社)
藍源公司的新葛倫火箭。(美聯社)

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯旗下藍源公司下週將首度發射該公司第一枚軌道運載火箭，標誌目前由馬斯克旗下SpaceX獨領風騷的商業太空競賽正式進入關鍵時刻。

根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的公告，藍源（Blue Origin）這枚名為「新葛倫」（New Glenn）的軌道運載火箭計劃8日凌晨1時從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）升空。

雖然藍源尚未正式確認發射日期，但自去年12月27日成功進行「熱火」（hotfire）測試以來，人們的興奮情緒一直在升溫。

貝佐斯（Jeff Bezos）在X平台上宣布，「下一站發射」，並分享了一段高聳的火箭發動機轟鳴的影片。

這項NG-1任務將攜帶美國國防部資助的軌道轉運載具原型「藍環」（Blue Ring），期望未來成為多功能衛星部署平台。在6小時的試飛期間，「藍環」將放在火箭的第2節。

這將標誌在藍源數年來以較小型火箭新謝波德號（New Shepard）進行次軌道飛行之後，終於進入獲利豐厚的軌道發射市場。

太空 貝佐斯 馬斯克

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