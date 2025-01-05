商業太空競賽白熱化 藍源將首次發射軌道運載火箭

藍源公司的新葛倫火箭。(美聯社)

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯 旗下藍源公司下週將首度發射該公司第一枚軌道運載火箭，標誌目前由馬斯克 旗下SpaceX獨領風騷的商業太空 競賽正式進入關鍵時刻。

根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的公告，藍源（Blue Origin）這枚名為「新葛倫」（New Glenn）的軌道運載火箭計劃8日凌晨1時從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）升空。

雖然藍源尚未正式確認發射日期，但自去年12月27日成功進行「熱火」（hotfire）測試以來，人們的興奮情緒一直在升溫。

貝佐斯（Jeff Bezos）在X平台上宣布，「下一站發射」，並分享了一段高聳的火箭發動機轟鳴的影片。

這項NG-1任務將攜帶美國國防部資助的軌道轉運載具原型「藍環」（Blue Ring），期望未來成為多功能衛星部署平台。在6小時的試飛期間，「藍環」將放在火箭的第2節。

這將標誌在藍源數年來以較小型火箭新謝波德號（New Shepard）進行次軌道飛行之後，終於進入獲利豐厚的軌道發射市場。