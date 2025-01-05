明尼蘇達刺青師 因盜賣人體遺骸被判15個月

紋身店老闆蘭皮。(取自X平台)

轟動一時的哈佛大學醫學院人體盜賣案，又有一名涉案被告遭判刑15個月。

最新遭判決的是明州 明尼阿波利斯(Minneapolis)50歲紋身店老闆蘭皮(Matthew Lampi) ，他本身是紋身藝術家及人體遺骸收藏愛好者，被控收藏被盜賣的男嬰屍體及其他人體遺骸。包括心臟、大腦、一隻手臂及吸菸者的肺。

案件在賓州 中區聯邦法院審理，起訴書指蘭皮從2018年至2022年間，向販賣屍體集團支付數千元購買人體，又用5個人類頭骨交換從阿肯色州 太平間盜來的嬰屍。控方指蘭皮形容這些遺骸及身體部位為「奇怪的東西」。

據委蘭皮早從2008年就開始收藏了人類遺骸。

法院首席法官布萊恩(Matthew W. Brann)除判予15個月監禁外，蘭皮還被罰款2000元，向嬰兒母親支付1700元賠償，涉審中間人，阿肯色州女子斯科特(Candace Chapman Scott)及保利(Jeremy Pauley)預計在下星期宣判。

蘭皮的律師也承認從事律師業務40年，才第一次看到有這樣收集奇怪物品的地下活動，指有些人無論出於何種原因都渴望收集這些東西，這也是犯罪的根源。

事涉56歲的哈佛醫學院前太平間管理員塞德里克洛奇(Cedric Lodge)，未經校方同許可盜賣外界捐贈供研究用的解剖屍體。

據悉洛奇偷走的人體器官包括頭、大腦、皮膚、骨骼等，他在太平間竊取了這些遺體的各個部位後，將它們運送往新罕州(New Hampshire)住處，然後透過中間人售賣給愛好者收藏。全案由賓州聯邦法院負責審理，先後已有多人被判刑。