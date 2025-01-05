連醫師都納悶…白卡作業疏失 低收入家庭兒女其中1童失健保

德州兒童保衛基金一名工作人員正為一位母親說明如何填寫小孩的白卡申請表。新冠疫情後，聯邦政府要求各州重新檢討白卡投保人的資格，大約2500萬民眾因此從聯邦醫療補助計畫除名，凱瑟家庭基金會指出，其中絕大多數民眾因為文件問題而失去白卡。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)31日報導，俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)出現作業疏失，導致來自相同家庭的兒女當中有失去健保 的個例發生，連醫師都感到納悶。

患有心雜音(heart murmur)的科羅拉多州女童伊莎貝拉‧昆塔納(Isabella Quintana)，一歲生日後不久就失去白卡保險 ，但哥哥艾克(Iker)白卡不受影響。

昆塔納一家住在科州奧羅拉(Aurora)，家庭年收入3萬5000元。失去白卡保險之後，伊莎貝拉得了支氣管炎，自費看病花費1100元。伊莎貝拉發燒到華氏100.4度，父母擔心龐大醫藥費，並沒有立即帶她去急診。

伊莎貝拉的父親高爾曼‧昆塔納(Gorman Quintana)說，女兒失去白卡之後，一直擔心萬一生病該怎麼辦，「這不是我們能夠控制的」。

報導指出，伊莎貝拉喪失白卡資格已經5個月，迄今仍然無法恢復，但哥哥艾克的白卡卻完全沒有影響。

慈善醫療組織「所有孩童小兒科」(Every Child Pediatrics)醫師蘿拉‧魯茲提(Laura Luzietti)說：「這根本沒道理。」她說，由此可見作業過程肯定發生了不該出現的錯誤。

魯茲提指出，昆塔納一家遇到的狀況並非特例，「我們看到許多家庭碰到一模一樣的問題，他們請教保險專員時，得到的回答是『沒錯，真的沒道理』」。

她表示，伊莎貝拉的白卡資格可望恢復，只是需要幾個月的時間，但對幼齡兒童來說，連續數月沒有健保，關係重大。

新冠疫情過後，聯邦政府要求各州重新檢討白卡參加者的資格，大約2500萬民眾因此失去白卡，非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)指出，其中絕大多數民眾因為文件問題而失去資格。

喬治城大學兒童與家庭中心(Center for Children and Families)指出，2023年3月時大約4000萬兒童參加白卡或聯邦「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program，CHIP)，但到了2024年8月人數卻減少500多萬。該中心執行主任瓊恩‧艾克勒(Joan Alker)，某些兒童是因為改投其他保險，但許多兒童可能變成沒有保險，「其中絕大多數兒童其實都符合白卡資格，應該獲得白卡保險才對。」

她說，是否失去白卡經常與兒童居住地點有關。肯塔基州、北卡羅來納州、華盛頓州對於檢討資格過程中保護兒童避免失去白卡做得非常周到；德州、猶他州、科羅拉多州、佛羅里達州等則有大批兒童失去白卡。