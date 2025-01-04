我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

又失愛子 J35雌虎鯨再頂幼鯨遺體同游

編譯盧炯燊／綜合報導
華盛頓州鯨魚研究中心人員發現，編號「J35」的雌虎鯨塔勒夸(Tahlequah)元旦當天頭頂著一頭夭折幼鯨遺體，出現在西雅圖普吉特海灣；研究人員認為這是牠失去幼鯨的哀痛表現。(美聯社)
華盛頓州鯨魚研究中心人員發現，編號「J35」的雌虎鯨塔勒夸(Tahlequah)元旦當天頭頂著一頭夭折幼鯨遺體，出現在西雅圖普吉特海灣；研究人員認為這是牠失去幼鯨的哀痛表現。(美聯社)

編號「J35」的雌虎鯨塔勒夸(Tahlequah)2018年背著夭折的幼鯨遺體，游了17天橫跨1000公里後才不捨放下，這一幕成為當時全球媒體焦點，不料六年後塔勒夸又一次因痛失幼鯨而做出類似行為；研究人員認為這是牠失去幼鯨的哀痛表現。

華盛頓州鯨魚研究中心(Center for Whale Research)早前在臉書帖文表示，塔勒夸元旦當天頭頂著一頭夭折幼鯨遺體，出現在西雅圖普吉特海灣，研究中心全體團隊對此深感悲痛。

研究中心又說，約在兩周前已得悉新幼鯨的信息，並將之編號為「J61」，到了去年聖誕節前夕平安夜，塔勒夸與幼鯨的行為出現異常，因此對幼鯨的健康狀況感到擔憂。

美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)研究員韓森(Brad Hanson)表示，到了元旦，研究人員確認塔勒夸正帶著幼鯨遺體。換言之，「J61」存活僅數天。

韓森向媒體說，從船上觀察到塔勒夸將幼鯨遺體頂在鼻端或頭上，當遺體沉入水下時，牠下潛尋回遺體，再次表現出不捨之情。

戴維斯加州大學(University of California, Davis)海洋動物研究專家蓋多斯(Joe Gaydos)認為，這是塔勒夸正在哀悼或悼念。他又說，其他具有群體凝聚力且壽命較長的動物，例如靈長類動物和海豚，也能觀察到有類似行為。

另一方面，鯨魚研究中心指出，幼鯨的死亡率相當高，僅約50%的幼鯨能活過第一年。

塔勒夸是屬於南方定居虎鯨(southern resident killer whales)，由三種虎鯨族群組成，生活於美國華盛頓州與加拿大卑詩省之間的水域，以魚類為食。然而牠們最愛捕食的帝王鮭(Chinook salmon)日益減少，加上環境汙染和船隻噪音也影響捕食，數十年來一直面臨生存困境，早被列為瀕危動物，截至2023年12月全球僅剩73隻。

鯨魚研究中心從1970年代開始對南方定居虎鯨展開研究，最新傳來的好消息是，研究中心已發現另一隻糼鯨已經出生，編號為「J62」， 但未確定性別及母親是誰。

華盛頓州 加州大學 聖誕節

上一則

電子寵物撫慰孤獨老人 對失智者焦躁情緒尤為有效

下一則

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

延伸閱讀

看好美東消費潛力 台資85度C紐約首店即將開幕

看好美東消費潛力 台資85度C紐約首店即將開幕
曾攜幼鯨遺體17天游逾1600公里 母虎鯨驚傳再遭喪子之痛

曾攜幼鯨遺體17天游逾1600公里 母虎鯨驚傳再遭喪子之痛
大宗商品漲幅王 可可豆飆近180%居冠 焦煤墊底

大宗商品漲幅王 可可豆飆近180%居冠 焦煤墊底
老虎、美洲獅 染上禽流感 華盛頓州動物保護區驚傳死了20隻

老虎、美洲獅 染上禽流感 華盛頓州動物保護區驚傳死了20隻

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁(Tintin)，是歐洲20世紀最受歡迎的漫畫人物之一。(美聯社)

大力水手、丁丁版權到期 2025年起可免費使用

2025-01-01 05:15

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣