又失愛子 J35雌虎鯨再頂幼鯨遺體同游

華盛頓州鯨魚研究中心人員發現，編號「J35」的雌虎鯨塔勒夸(Tahlequah)元旦當天頭頂著一頭夭折幼鯨遺體，出現在西雅圖普吉特海灣；研究人員認為這是牠失去幼鯨的哀痛表現。(美聯社)

編號「J35」的雌虎鯨塔勒夸(Tahlequah)2018年背著夭折的幼鯨遺體，游了17天橫跨1000公里後才不捨放下，這一幕成為當時全球媒體焦點，不料六年後塔勒夸又一次因痛失幼鯨而做出類似行為；研究人員認為這是牠失去幼鯨的哀痛表現。

華盛頓州 鯨魚研究中心(Center for Whale Research)早前在臉書帖文表示，塔勒夸元旦當天頭頂著一頭夭折幼鯨遺體，出現在西雅圖普吉特海灣，研究中心全體團隊對此深感悲痛。

研究中心又說，約在兩周前已得悉新幼鯨的信息，並將之編號為「J61」，到了去年聖誕節 前夕平安夜，塔勒夸與幼鯨的行為出現異常，因此對幼鯨的健康狀況感到擔憂。

美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)研究員韓森(Brad Hanson)表示，到了元旦，研究人員確認塔勒夸正帶著幼鯨遺體。換言之，「J61」存活僅數天。

韓森向媒體說，從船上觀察到塔勒夸將幼鯨遺體頂在鼻端或頭上，當遺體沉入水下時，牠下潛尋回遺體，再次表現出不捨之情。

戴維斯加州大學 (University of California, Davis)海洋動物研究專家蓋多斯(Joe Gaydos)認為，這是塔勒夸正在哀悼或悼念。他又說，其他具有群體凝聚力且壽命較長的動物，例如靈長類動物和海豚，也能觀察到有類似行為。

另一方面，鯨魚研究中心指出，幼鯨的死亡率相當高，僅約50%的幼鯨能活過第一年。

塔勒夸是屬於南方定居虎鯨(southern resident killer whales)，由三種虎鯨族群組成，生活於美國華盛頓州與加拿大卑詩省之間的水域，以魚類為食。然而牠們最愛捕食的帝王鮭(Chinook salmon)日益減少，加上環境汙染和船隻噪音也影響捕食，數十年來一直面臨生存困境，早被列為瀕危動物，截至2023年12月全球僅剩73隻。

鯨魚研究中心從1970年代開始對南方定居虎鯨展開研究，最新傳來的好消息是，研究中心已發現另一隻糼鯨已經出生，編號為「J62」， 但未確定性別及母親是誰。