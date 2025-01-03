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恐攻1天後…大學足球賽「糖盃」在戒備森嚴下登場

編譯尤寶琪／綜合報導
原訂1日晚在紐奧良舉行的美國大學美式足球季後賽「糖盃」四分之一決賽改在2日下午舉行。圖為警察在超級圓頂體育場(Superdome)外駐守。(路透)
原訂1日晚在紐奧良舉行的美國大學美式足球季後賽「糖盃」四分之一決賽改在2日下午舉行。圖為警察在超級圓頂體育場(Superdome)外駐守。(路透)

身穿喬治亞大學(University of Georgia)和聖母大學(University of Notre Dame)球衣的球迷，2日擠滿了超級圓頂體育場(Superdome)附近的一個廣場，在晴朗的天空以及屋頂狙擊手的監視下，享受著音樂，隨後湧入體育場參加下午登場的美國大學美式足球季後賽(CFP)「糖盃」(Sugar Bowl)四分之一決賽。

住在德州奧斯汀(Austin)的40多歲喬治亞大學球迷香農．霍西(Shannon Horsey)與48歲的喬治亞大學校友丈夫喬(Joe)，這次特別帶著兒女傑克(Jack)和佐伊(Zoe)，來到紐奧良參加糖盃；她表示：「真的很有趣，感覺很安全；入場時，他們詳細搜查了隨身袋子。我覺得，他們是真的有在注意。」

原訂於1日登場的糖盃比賽因此恐攻案延遲，霍西一家人也因此決定延長他們留在紐奧良的時間。

「我們可以看到屋頂上有人，」霍西指著一名部署於冠軍廣場(Champions Square)上方的一名狙擊手說道，「所以，我覺得這裡大概是這城市中最安全的地方了。」

喬發現賽前聚集的人群，比他預期的要多上許多，但同時也發現「現場氣氛也比平時賽事要嚴肅。」他說：「你可以感覺到，音樂家在努力要鼓舞群眾。大家都只是跟著走，仍有點受到驚嚇，但努力要享受這一天。」

霍西他們也發現，敵隊球迷之間也比平時典型賽事中，要更有禮貌一些。

「『東南14校聯盟』(The Southeastern Conference)球賽當天通常會比較糟糕，甚至會變得有點喧鬧，」他說，「但這次現場有點不同的禮貌感，因為比足球更重要的事發生了。」

附近政府大樓皆降半旗，悼念在攻擊中喪生的民眾，目前當局將此次攻擊定為恐怖主義行為。

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