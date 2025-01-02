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9州調降個人所得稅稅率 學者憂影響公共預算

編譯陳韻涵／綜合報導
部分國人今年可能享有州所得稅減免。（路透）
部分國人今年可能享有州所得稅減免。（路透）

無黨派的稅收政策非營利組織「稅務基金會」(Tax Foundation)分析，部分美國人今年可能享有州所得稅減免，其中九個州今起調降個人所得稅率。

美聯社報導，這項州層級的減稅行動始於新冠肺炎疫情期間，許多州發覺稅收充裕；但左傾的非營利智庫「稅收與經濟政策研究所」(ITEP)示警，最終可能影響公共服務預算。

議員往往認為，降低稅收有助提高各州的競爭力，吸引企業和新居民移居該州，今年降低所得稅的州，有七個州長與議會由共和黨掌控，而僅一州是民主黨掌控州長與議會。

稅務基金會分析師寫道：「過去四年的證據表明，許多州了解並珍視創造與維護穩定、有利成長與競爭力稅法的重要性。」

該基金會分析，元旦起降低個人所得稅的各州情況。

印第安納州：3%

印州所得稅率從去年的3.05%，調降至3%。

當地媒體IPB News報導，這對中產階級居民而言可能無感，以年收6萬5000元的勞工而言，僅減稅33元。

愛阿華州：3.8%

愛州所得稅率從去年最高5.7%稅率，調降至3.8%統一稅率。

路易斯安納州：3%

路易斯安納州所得稅率從去年最高4.25%的累進稅率，調降至3%統一稅率。

無黨派公共政策智庫「重置路易斯安納」(RESET Louisiana)分析，路州繳稅最多的年收3萬元到4萬元區間民眾，其州稅將減少50%，相當於年省338元。

但稅收基金會指出，路州的銷售稅從4.45%增至5%，部分歸因於要彌補所得稅調降的負擔。

密西西比州：4.4%

密西西比州所得稅率從去年的4.7%，調降至4.4%。

密蘇里州：4.7%

密蘇里州所得稅率從去年的4.8%，調降至4.7%，這是共和黨籍州長帕爾森(Mike Parson)任內第五度下調所得稅率。

內布拉斯加州：5.2%

內布拉斯加州所得稅率從去年的5.84%，調降至5.2%。

西維吉尼亞州：約減4%

西維州實現年度稅收盈餘，居民所得稅將減少約4%，最高稅率從去年的5.12%，降至4.82%。

新墨西哥州：1.5%~5.9%畫分六級

新墨西哥州是九個州裡面，唯一由民主黨控制議會和州長的地區。

稅務基金會指出，新墨西哥州所有居民的個人所得稅等級今起調降，其中又以中、低收入納稅人的稅率降幅最大，而共同報稅的配偶年省約303元。

北卡羅來納州：4.5%

北卡州議會由共和黨控制，州長則是民主黨人，所得稅率從去年的4.75%，調降至4.5%。

新墨西哥州 內布拉斯加州 民主黨

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