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耗資又無效 監管無證客2計畫將取消

記者顏伶如／綜合報導
「拘留替代方案」允許遭取締的無證移民得以釋放，不必被押入拘留中心，而是透過電子裝置、手機應用程式等接受衛星定位(GPS)追蹤。(歐新社)
「拘留替代方案」允許遭取締的無證移民得以釋放，不必被押入拘留中心，而是透過電子裝置、手機應用程式等接受衛星定位(GPS)追蹤。(歐新社)

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)日前回函共和黨佛羅里達州州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)等國會議員指出，移民局為非法移民提供的兩項社會服務計畫，由於成本昂貴且成效不彰，即將取消。

福斯新聞網(Fox News)30日報導，唐納德斯與15名國會議員今年5月發函移民和海關執法局，要求說明「拘留替代方案」(Alternatives to Detention，ATD)實施狀況。

「拘留替代方案」允許遭取締的無證移民得以釋放，不必被押入拘留中心，而是透過電子裝置、手機應用程式等接受衛星定位(GPS)追蹤。雖然許多無證客卻因此下落不明而引發爭議，移民局先前曾說計畫頗有成效。

拜登政府任內有紀錄的非拘留(non-detained)無證客將近770萬人，但移民和海關執法局轄下拘留中心只有大約4萬個床位；參加「拘留替代方案」的無證客人數約18萬1000人。

移民和海關執法局在信中指出，在「拘留替代方案」當中接受「強化監督到案計畫」(Intensive Supervision Appearance Program，ISAP)電子裝置或手機應用程式追蹤的無證移民裡有98.6%出席法院聽證，出席終審聽證則有90.4%。

國會議員詢問參加「拘留替代方案」的移民有多少人遭到犯罪起訴或定罪，移民和海關執法局在信中回覆表示，2024會計年度當中，「拘留替代方案」參加者有3913人遭到犯罪起訴，688人被定罪，其中包括10項性侵犯罪、364項交通違規、兩件謀殺案、4件綁架案以及65項攻擊罪。

移民和海關執法局信中指出，由於成效不佳，為無證移民提供的「環境穩定服務計畫」(Wraparound Stabilization Service，WSS)即將取消，今年7月已經不再轉介(referrals)。

「環境穩定服務計畫」從2020年2月起推出，為無證移民及家屬提供社會心理、行為健康輔導。

信中寫道，移民和海關執法局執法處(Enforcement Removal Operations，ERO)發現「環境穩定服務計畫」花費龐大但成果極少。

信中表示，今年6月已決定「年輕成年人個案管理計畫」(Young Adult Case Management，YACMP)將不再與政府合作包商續約。2023年推出的「年輕成年人個案管理計畫」，為18歲至19歲之間年輕無證移民提供法律諮詢及社福服務。

無證移民「拘留替代方案」會透過電子裝置追蹤，比如圖中銬在腳上的電子追蹤器。(本報...
無證移民「拘留替代方案」會透過電子裝置追蹤，比如圖中銬在腳上的電子追蹤器。(本報資料照／特派員黃惠玲攝影)

非法移民 無證客 拜登

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