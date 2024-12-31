我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

2024年全球氣溫最熱 環境議題仍見5進展

中央社洛杉磯31日專電
加州克拉瑪斯（Klamath）水壩拆除，使魚群能自由遷徙，有助生態復甦。(美聯社)
加州克拉瑪斯（Klamath）水壩拆除，使魚群能自由遷徙，有助生態復甦。(美聯社)

媒體回顧2024年全球及美國在氣候與環境議題上的5大進展包括：煤炭使用量下降、拆除大壩復育河川生態、對潔淨能源與電動車的投資激增、電網獲得更多資金以增強韌性、溫室氣體排放略微下降。

美國「國會山莊報」（The Hill）今天刊出報導，回顧2024年美國在能源與環境議題的5個重要進展。報導開頭指出，儘管2024年是地球有紀錄以來最熱的一年，但仍有幾個值得注意的進展，為地球帶來一絲曙光。

報導首先提到，根據國際能源總署（IEA）報告，2024年全球煤炭需求的成長顯著減少，增幅僅為1%，創近年新低。其中英國於2024年10月1日關閉最後一座燃煤發電廠，此舉被視為全球逐步淘汰煤炭的重要里程碑。

其次，美國在河流生態復育上取得成就，其中最具代表性是加州克拉瑪斯（Klamath）水壩的拆除。這項工程被譽為美國史上規模最大的基礎建設改造計畫，不僅恢復2200英畝曾經被水淹沒的土地，使魚群能自由遷徙，有助生態系統全面復甦。

報導指出，2024年美國在環境議題上的第3大進展是電動車及可再生能源的私人投資大幅增加。根據最新報告，美國2024年第3季在潔淨能源和交通運輸領域的私人投資達710億美元創歷史新高，比去年同期增長12%。

第4項進展是美國能源部投入4億7360億美元的資金，用在強化電網的韌性，其中加州的能源資源保護與發展委員會獲得了3920萬美元的補助，德州獲得2720萬美元，幫助地方電網因應包括野火在內的極端氣候挑戰。

報導列舉的第5項進展是，美國的溫室氣體排放量在2024年略微下降，降幅為0.6%。美國占全球溫室氣體排放的13%，中國占全球總排放量的32%，中國在2024年略增0.2%。報導指出，這個好消息伴隨著一個警告，即全球的溫室氣體排放量仍在增加。

加州

上一則

職業運動員宅成竊賊目標 追蹤器鎖定財物位置才下手

下一則

從理髮店到珠寶業 亞裔打破刻板印象走出自己的路

延伸閱讀

黃金2024年大漲逾27%創14年來最佳 布蘭特原油連跌兩年

黃金2024年大漲逾27%創14年來最佳 布蘭特原油連跌兩年
美元2024年漲7% 封關日觸及兩年新高

美元2024年漲7% 封關日觸及兩年新高
加州新法：明年起 保險公司須增火災高風險區保單量

加州新法：明年起 保險公司須增火災高風險區保單量
川普2.0美國亞太聯盟崩潰？分析：維持駐軍重新談判

川普2.0美國亞太聯盟崩潰？分析：維持駐軍重新談判

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
甘迺迪前副手、華裔律師夏納翰(左)與政治記者波索比克用中文交談。(擷自X@NicoleShanahan)

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

2024-12-24 12:49
北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

2024-12-23 10:18
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡