14歲以下禁用社媒、售票規範… 全美數千新法元旦生效

德州自1日起生效的州法規定，14歲以下兒童禁止使用社群媒體。(美聯社)

新的一年全國各州將有數以千計新的州法生效實施。至少有20個州提高全州最低工資；受流行天后泰勒絲巡演售票系統崩潰刺激而生的售票透明度規範相關州法也啟動；另外還有德州新生效的州法規定14歲以下兒童禁止使用社群媒體 。

自元旦起，全美起薪最高的州將是華盛頓州時薪16.66元，其次是加州 時薪16.50元。肯塔基州將是最新一個將醫用大麻合法化的州；德拉華州在內的數州則立法加強槍枝管制。

明尼蘇達州是最新一個提高音樂會及體育賽事等大型活動門票購買透明度的州；「票務公平法」(The Ticketing Fairness Act)要求「總定價」(all-in pricing)，讓購票者預先了解門票總成本，禁止欺騙性廣告和投機性定價。

佛羅里達州新州 法禁止14歲以下兒童擁有社群媒體帳戶，並限制14和15歲青少年只能使用父母授權的帳戶。不過，去年10月這項新法面臨法律挑戰，佛州檢察長穆迪(Ashley Moody)11月已同意訴訟進行期間不執行該法律。

加州新州法將加強處罰零售盜竊和毒品犯罪。加州民主黨人和共和黨人在各方壓力下去年通過一系列新法律，讓類似犯罪即使面臨跨司法管轄區也能總結指控；擅闖他人汽車即使車子未上鎖，也會被視為犯罪行為。

紐約州將為所有私人企業的懷孕勞工提供每年20小時帶薪產前護理假，此舉乃全國首創。不過，聯邦、州或地方政府員無權享有這種新假。

加州另一新法規定，校方不得再要求老師將LGBTQ+學生的性別認同告訴家長。過去加州有些學區規定，老師須讓家長獲知其子女認同學校紀錄以外的不同性別，因而引發爭議。但新法並未禁止教師在未受脅迫下，告知家長其子女的性別認同事宜。