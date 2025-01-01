除夕地下電纜故障大停電 波多黎各摸黑迎新年

美屬波多黎各12月31日黎明時分疑因電纜故障突然停電，超過130萬戶居民只能在黑暗中迎新年。圖為民眾在一家商店摸黑購物。(路透)

美屬波多黎各超過130萬戶居民因為除夕日地下電纜故障停電，可能需兩天才能修復，只能在黑暗中迎新年。

31日黎明時分，全島突然停電，冷氣機、電器用品一下子鴉雀無聲，少數有自備發電機的家庭啟動供電後，才局部恢復「人氣」。

自稱馬紐艾爾(Manuel)的男子站在首府聖胡安(San Juan)一家雜貨店門外嘆道，「一定得在12月31日停電！」也是這天生日的馬紐艾爾說：「這讓誰快樂得起來？」

負責波多黎各供電的民營魯瑪能源公司(Luma Energy)說，全島147萬用電戶約有90%停電，「看來是地下電纜故障」所致，「本公司會用最快速、最安全的方法」恢復供電。到31日晚上，逾33萬6000戶恢復供電，包括16家醫院和波多黎各供水與下水道公司。

波多黎各人早就不滿魯瑪能源，即將於元月2日宣誓就職的總督當選人龔薩雷斯(Jenniffer González Colón)說，她將選派「能源沙皇」，負責調查魯瑪能源公司是否違約，同時另尋電力公司經營人。

她在X平台發文表示，「我們不能繼續依賴一再辜負人民的能源系統。」她保證，就任後最優先施政重點，就是「穩定波多黎各的能源網」。

現任總督皮爾路易西(Pedro Pierluisi)說，他已經連絡上魯瑪公司的負責人，要對方對停電給個說法，更要提出解決之道。

大規模斷電，迫使商家、公園和好幾個商場關門歇業，政府部門也縮減上班時數，醫護人員趕忙查看臥病在床的患者情況如何。

百姓只能自尋出路。63歲的糖尿病患帕切可(Raúl Pacheco)因為腳傷，靠助步器行動。他說：「我得搬到陽台上，在上面過夜。」

市府員工科多瓦(Julio Córdova)說，他用手機的光整理衣著，打算去買蠟燭。