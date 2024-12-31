通膨壓力減 明年油價預估續跌 每加侖均價3.22元

汽油價格預期明年將持續下降。圖為佛州邁阿密市駕駛人正在加油。(美聯社)

受到通膨壓力減小以及國內石油 產量提升影響，預期明年汽油價 格將持續下降，每加侖平均預計來到3.22元，可望讓消費者壓力進一步減輕。

CBS News報導，美國汽車協會(AAA)指出，今年上半年油價不斷攀升，但在2024年下半年有所回跌。趨勢追蹤服務GasBuddy也指出，目前全美每加侖普通汽油平均價格為2.98元，比去年同期下降近12分。汽油價格的中位數為每加侖2.89元，實際價格則依地區和州有顯著差異。

根據GasBuddy最新數據，夏威夷油價依舊最高，目前每加侖來到4.47元，其次是加州的4.27元與華盛頓州的3.81元。最便宜的地區則集中在奧克拉荷馬州 2.51元、密西西比州2.55元以及德州2.59元。

GasBuddy石油分析部門主管迪漢(Patrick De Haan)表示，「在經歷幾周的汽油價格上漲之後，全國平均價格走勢出現逆轉，在2024年即將結束之際開始下跌。2024年也是全國平均價格連續第二年下降。」

CNN引述GasBuddy的數據指出，2024年每加侖普通汽油的全美平均價格為3.33元，而明年則預測將降至每加侖3.22元。如此將讓消費者壓力進一步減輕，因為目前民眾依然面臨食物與房租等基本生活必需品價格高漲的壓力。

多數經濟學家預計通膨在2025年會下降，不過許多人也警告，總統當選人川普揚言要祭出大規模關稅並驅逐無證移民，可能會造成消費者物價上漲。高盛(Goldman Sachs)分析師指出，「預期明年通膨結束以及薪資壓力放緩所帶來的較溫和價格上漲，將讓個人消費支出(Personal Consumption Expenditures)， 也就是核心通膨走勢在2025年底前由2.8%降至2.1%。」

根據美國能源資訊局(Energy Information Administration)發布的數據顯示，美國是全球最大的原油生產國，2023年日均產量達到1290萬桶，創下了全球任何國家的紀錄。