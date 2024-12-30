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濟州航空疑遇「鳥擊」 美也發生過「哈德遜奇蹟」曾拍成電影

中央社／華盛頓29日電
南韓濟州航空29日在全羅南道務安機場發生嚴重空難。(歐新社)
南韓濟州航空29日在全羅南道務安機場發生嚴重空難。(歐新社)

南韓濟州航空客機29日降落時衝出跑道，撞上圍籬外牆爆炸起火，機上181人僅2人生還。官員表示，他們正在調查可能的事故原因，包括起落架故障和鳥擊。

「紐約時報」（The New York Times）報導，儘管飛機撞上野生動物的情況並不罕見，但大多數事件並不會導致機上人員死亡或重傷。

儘管如此，根據美國聯邦航空總署（FAA）6月發布的報告，從1988年到2023年，美國民用和軍用飛機撞上野生動物事件共造成76人喪命，其中大多是遭遇鳥擊，不過FAA對撞擊飛機的野生動物定義還包括郊狼、鹿和蝙蝠。

根據報告，2023年美國通報了1萬9603起野生動物撞擊飛機事件，平均每天約54起。在這些攻擊中，3.6%造成損害。

以下是一些鳥擊導致航空事故的著名事件。

衣索比亞航空302號班機空難

2019年3月，衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）302號班機墜毀，機上157人全數罹難；不到5個月前，印尼獅子航空（Lion Air）一架波音737 Max 8客機在起飛後墜毀，機上189人無人生還。

這兩起墜機事故的部分肇因是737 Max的飛行控制系統故障，在衣航空難後，全球暫時停飛波音737 Max客機。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）2023年1月表示，在衣航空難中，很可能是鳥的某種物體使得感應器讀數出錯，錯誤讀數啟動了有缺陷的「操控特性增益系統」（MCAS），導致系統一直將機鼻向下壓，最終導致墜機。

哈德遜河奇蹟

2009年1月，全美航空（US Airways）一架班機從紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）起飛前往北卡羅來納州夏洛特（Charlotte），飛機撞上一群加拿大雁，兩具發動機瞬間失去動力。

機長蘇倫柏格（Chesley B. Sullenberger III）認為，最安全的選項是降落在曼哈頓（Manhattan）市中心附近的哈德遜河（Hudson River）冰冷水域。

飛機最後成功迫降，機上155人全數生還，被譽為「哈德遜奇蹟」。

影星湯姆漢克(左)在電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」裡飾演以機長蘇倫柏格(右)為原型...
影星湯姆漢克(左)在電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」裡飾演以機長蘇倫柏格(右)為原型的薩利機長。兩人2016年在電影活動上合影。(美聯社資料照片)

阿拉斯加致命空軍墜機事故

美國空軍史上最致命飛機事故之一發生在1995年9月22日，一架軍機的兩具發動機吸入一群飛過航線的加拿大雁，導致飛機失控朝左翻滾，最後墜毀在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）附近的愛爾門道夫空軍基地（Elmendorf Air Force Base），造成24死。

衣索比亞航空604號班機空難

衣索比亞航空604號班機1988年9月從巴赫達爾機場（Bahir Dar Airport）起飛時撞上鴿群，機上104人有35人喪命。

這架波音737飛機的兩具發動機都吸入鴿子，因而緊急返回機場，飛機在機場附近空地迫降時起火。

東方航空在波士頓港墜毀

1960年10月4日，一架從波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）起飛的東方航空班機遭遇鳥擊，導致飛機墜入波士頓港（Boston Harbor），機上72人有62人罹難。

飛機起飛後立即撞上一大群椋鳥，3具發動機吸入鳥隻，導致飛機失控。

事件發生後，工程人員和監管機構更加了解鳥類恐為飛機帶來嚴重問題，從而制定了具體標準，使飛機更能抵抗鳥擊。

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