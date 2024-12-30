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諾羅病毒又來了 12月首周全美病例激增

編譯徐薏茹／綜合報導
大多數諾羅病毒病例由已感染者直接傳播給他人，比如共享食物等。(美聯社)
大多數諾羅病毒病例由已感染者直接傳播給他人，比如共享食物等。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)的最新數據顯示，12月5日當周，共收到91起諾羅病毒(norovirus)疫情通報，高於11月最後一周的69起。

過去幾年的數據顯示，12月第一周通報的諾羅病毒疫情最多為65起。

感染諾羅病毒的病徵為突然嘔吐和腹瀉，通常在大型遊輪、療養院、監獄等人群聚集生活處爆發，以及學校等人群密集的地方。

以下是關於諾羅病毒的一些資訊。

什麼是諾羅病毒？

根據CDC的資訊，諾羅病毒是美國食源性疾病的主因，每年在美國的此類感染中占58%。

諾羅病毒感染是由一組容易傳播的病毒所引起，最少10個病毒顆粒就能夠使人生病。

美國每年約有2500起諾羅病毒疫情被通報，感染整年都有可能發生，但在11月至4月最盛行。

除了嘔吐和腹瀉，常見症狀還包括惡心、胃痛、身體疼痛、頭痛和發燒。

感染途徑

大多數諾羅病毒病例發生在已經感染的人經由直接方式傳播病毒給他人，如共享食物、共用餐具，病毒也可能透過食物、水源或被汙染的表面傳播。

生病時間

諾羅病毒引起的疾病通常突然發作，症狀在接觸病毒後的12小時至48小時間出現，大多數人會在一到三日內好轉，之後完全康復。

然而，在美國每年的1900萬至2100萬病例中，諾羅病毒仍造成平均900起死亡病例，以及10萬9000起住院病例，主要病患為65歲以上的年長者，此外，諾羅病毒還導致46萬5000人送急診，大多為低齡孩童。

高風險人群

所有年齡層都可能感染諾羅病毒而生病，孩童、年長者和免疫系統脆弱的人群風險最高，嘔吐和腹瀉引起的脫水是主要問題。

目前沒有治療諾羅病毒的藥物，建議透過飲用水和其他液體補充水分，咖啡、茶和酒除外。

出現脫水症狀應該尋求醫療幫助，脫水的症狀包括排尿減少、口中及喉嚨乾燥，站立時感覺頭暈，脫水的兒童可能會異常想睡或表現煩躁，哭的時候眼淚很少或沒有眼淚。

保護措施

嚴格且頻繁洗手是冬季高峰期對抗病毒的最佳防禦措施，吃飯前應用肥皂和溫水搓洗手部20秒。家用消毒劑清潔物體表面也有幫助。

疫情 聯邦疾病防治中心 CDC

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