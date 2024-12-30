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新年新目標 美國民眾首重健康、運動或飲食

編譯廖振堯／綜合報導
新年新希望，不少人立下減重目標。(路透)
新年新希望，不少人立下減重目標。(路透)

距離2025年只剩兩天，美聯社與NORC公共事務研究中心28日公布的一項最新民調顯示，民眾的新年新目標與健康、運動或飲食最相關，是最多人希望改變的首要事項。

在民調中，約30%成年人選擇與運動或健康飲食相關的目標，約25%人計畫專注於減肥、約相同比率的人則打算改變財務或心理健康。超過一半表示2025年至少制定一項計畫，千禧世代和Z世代最為熱情，約三分之二有意制定計畫，而老年人約只有一半；此外女性比男性更有可能設定新年目標。

70歲的心理健康顧問伍茲(Carla Woods)便說她最大的決心之一可能就是努力保持社交，試著每周至少出去一次，喝杯咖啡或和朋友見面，不僅是為了身體也是為了心理健康。

到2035年，預計全球將有15億成年人患有肥胖症。美國肥胖率多年來一直飆升，高肥胖率構成嚴重的健康問題，導致心臟病和糖尿病的發病率隨之升高；然而去年情況發生變化，肥胖率十多年來首次下降，全國肥胖率從2022年的46%下降到2023年的45.6%。

「美國醫學會健康論壇」(JAMA Health Forum)雜誌的一項新研究對近1700萬名成年人抽樣調查，發現身體質量指數(BMI)的總體平均從2013年到2021年呈現增長、2022年趨於穩定，2023年略有下降。胰妥讚(Ozempic)等以司美格魯肽(semaglutide)為主要成分的減肥藥發揮了作用，尤其是南方的處方率更高，是全國整體下降的重要因素。

妙佑醫療機構(Mayo Clinic)胃腸病學和肝病科副教授兼顧問阿科斯塔(Andres J. Acosta)在新聞周刊(Newsweek)發表的一篇評論文章則指出隨著大量新的減肥藥即將進入市場，肥胖療程的試錯過程恐將加劇，患者將面臨鋪天蓋地的選項，雖然很多新療法看起來像是進步，但可能將肥胖治療變成無休止的實驗，而承擔起風險、找出什麼對自己有效的便是患者自己。

新年新希望，不少人要建立更健康的飲食習慣。(圖／123RF)
新年新希望，不少人要建立更健康的飲食習慣。(圖／123RF)

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