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聖誕假期禮物退貨潮 上看9000億元

編譯徐薏茹／綜合報導
聖誕節過後，年節禮物退貨進入高峰，圖為消費者在目標百貨大排長龍等候退貨。 (美聯社)
聖誕節過後，年節禮物退貨進入高峰，圖為消費者在目標百貨大排長龍等候退貨。 (美聯社)

聖誕節禮物已經拆得差不多了，現在正是忙著退貨的時候，全國零售聯盟(National Retail Federation，NRF)預計今年將有近9000億元的商品被退回。

假期退貨潮

NRF預期今年約17%的銷售商品被退回，現在至1月2日是退貨高峰。

去年最有可能被退貨的是電商購買商品，因此假期運輸季拉得更長。

聯邦快遞(FedEx)阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)辦公室工作人員瑞斯可(Latonya Rascoe)正在準備最後一批聖誕禮物的出貨，同時另一批貨物正在進來，「我們甚至在聖誕節當天也在這裡的前台工作，處理退貨。」

他說：「大家會退回所有不喜歡、不想要的東西，所有太小、太大的東西，我們都幫忙退貨。」

在安克拉治的FedEx運輸中心，每天處理的包裹多達8萬件。

FedEx資深經理崔西·沃特金斯(Tracy Watkins)表示，FedEx的假期高峰從感恩節開始，一直到聖誕節的三周後，她負責讓30多架貨機如期運送8萬件包裹。

每架貨機可以運載2萬件以上的包裹，從阿拉斯加運往奧克蘭(Oakland)、印第安納波利斯(Indianapolis)、曼菲斯(Memphis)等地的FedEx運輸中心，或亞洲及太平洋地區。

退貨政策

在全球各地，FedEx在聖誕節前每天處理約1600萬件投遞。

專家建議在寄回不想要的禮物前先做好功課，因為退貨政策各異。

Nerdwallet的金柏莉·帕默(Kimberly Palmer)提醒，某些零售商甚至可能會收取退貨費用，「保留商品原本的包裝，要有收據，而且不要等，很多人都超過退貨的最後期限。」

聖誕節 阿拉斯加州 奧克蘭

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