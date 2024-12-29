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Gore-Tex工廠「永久化學品」毒害環境 馬州提告

編譯盧炯燊／綜合報導
Gore-Tex製造過程中使用特殊化學材料，造成環境汙染，遭到馬里蘭州控告。(美聯社)
Gore-Tex製造過程中使用特殊化學材料，造成環境汙染，遭到馬里蘭州控告。(美聯社)

馬里蘭州政府控告總部設在德拉瓦州的戈爾公司(W.L. Gore & Associates)，指該公司明知其所製造的Gore-Tex防水織物會造成嚴重健康風險，但仍然繼續在製造過程使用「永久化學品」(forever chemicals)。

Gore-Tex防水透氣性布料，是戈爾公司的註冊商標，1976年由公司創辦人維爾伯特‧戈爾父子(Wilbert L. Gore and Robert W. Gore)和蘿文娜·泰勒(Rowena Taylor)共同發明，被廣泛用於雨衣、登山及禦寒等戶外衣著。

然而它的防水、防油特質，正是因為含有被稱為「永久化學品」的全氟/多氟烷基(PFAS)，它是一種穩定的合成化學物質，極難分解。

這些合成化學物質最有害之處，在於它幾乎堅不可摧，可在包括人體在內的各種環境裡累積。聯邦環保署(EPA)早已指出，除導致癌症及影響免疫系統外，接觸一定水平的PFAS還會導致生殖健康受損及兒童發育遲緩。

戈爾公司在馬里蘭州共有13家生產設施，主要分布在農村地區，旗下員工超過1.3萬人。然而已多次遭到周圍居民指控造成環境汙染，危害社區健康，其中在2023年馬州塞西爾郡(Cecil County)居民提出集體訴訟，要求該公司承擔食水過濾系統的費用、醫療費用以及數十年來汙染造成的損失。馬州政府這次提出的起訴，是這個集體訴訟的補充，上周已向聯邦法院提交訴狀。

馬州檢察長布朗(Anthony Brown)表示，PFAS與癌症、免疫系統受損有關，甚至損害生育能力。他直指任何公司故意使用這些毒素來汙染飲用水，使馬里蘭民眾面臨嚴重健康風險，是不可接受的。

戈爾公司發言人就此回應說，該公司對馬州州檢察長提起法律訴訟感到驚訝，又說公司一直在與馬州政府合作，採用最新、最可靠的科學技術來評估潛在影響。

代表居民集體訴訟的律師指這是典型企業環境汙染，該公司所謂努力不僅太少也太晚，居民目前仍然受影響。

馬州 癌症 馬里蘭州

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