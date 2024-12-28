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華醫肯定「人臉」演算法 AI掃描臉部預測壽命比醫生更準

記者胡玉立／綜合報導
華裔癌症醫生麥雷蒙與研究團隊正在進行的人工智慧(AI)模型「臉部年齡」(FaceAge)測試研究發現，演算法在預測癌症患者壽命方面，比醫生做得更好。(截圖自Raymond Mak的Linkedin帳號)
華裔癌症醫生麥雷蒙與研究團隊正在進行的人工智慧(AI)模型「臉部年齡」(FaceAge)測試研究發現，演算法在預測癌症患者壽命方面，比醫生做得更好。(截圖自Raymond Mak的Linkedin帳號)

麻州布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)華裔癌症醫生麥雷蒙(Raymond Mak，音譯)與研究團隊正在進行的人工智慧(AI)模型「臉部年齡」(FaceAge)測試研究發現，演算法在預測癌症患者壽命方面，比醫生做得更好。

麥雷蒙和麻州最大醫療保健系統Mass General Brigham研究團隊希望有朝一日，「臉部年齡」測試工具可以成為評估健康狀況的標準環節。他說：「你的臉反映你人生的痕跡；我們認為它可以是量化醫生臨床直覺的一種方式。」

「臉部年齡」測試將患者和公共圖像資料庫數以萬計照片進行訓練比對，尋找臉部老化跡象。初步研究發現，癌症患者平均看起來比健康者年長約五歲，看起來較老與較早死亡有關。研究人員還使用演算法及患者罹癌階段和類型等資訊，更準確地預測患者壽命。

研究人員表示，「臉部年齡」測試研究正在接受醫學雜誌審查。這類工具未來可以告訴病患何時就醫或協助醫生決定治療方案。

北京大學定量生物學家韓敬東(Jing-Dong Jackie Han)則表示，中國研究人員對人臉3D影像分析發現，特定的臉部特徵確實會隨年齡變化。

她觀察到有些變化如額頭縮小，在不同種族群體一致出現；至於其他變化如眼睛下垂，在某些群體更普遍。韓敬東將參與者的年齡預測與血液檢查結果相比，發現老化速度加快與健康狀況惡化有關。她說：「如果一個人看起來更年輕，他或她的血液很可能也更年輕。」

事實上，網路已存在不同版本的臉部年齡測試，任何人都可上傳自拍照並估算自己的生物年齡。還有研究人員正在試驗模型，希望透過臉部照片和影片識別出帕金森氏症和自閉症。

長壽公司Novos的免費版本可為受試者的整體臉部、眼睛、皺紋和毛孔評分。Novos執行長密拉拜(Chris Mirabile)表示，已有逾30萬人參加測試，他希望人們把它當成激勵自己改變健康的工具。

儘管這些應用程式號稱可提供更好更有效的護理，但也已引起包括隱私問題及醫病法律責任等擔憂。

癌症 麻州 華裔

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