加州安納罕房價漲幅12.5%冠全美 波士頓、堪薩斯明年最熱

雖然整個2024年房貸利率讓購屋人卻步，但全國主要城市房價 都攀升，經統計漲幅最高的是加州安納罕市(Anaheim)，當地與其他漲最快的都市一樣，原因在接近大都會，安納罕接近洛杉磯 市；展望明年，業界認為波士頓 市、堪薩斯市及夏洛特市的房市將最為火熱。

國家廣播公司新聞網(NBC News)27日報導，洛杉磯市房價太高，買家迫不得已只好找周遭地區，安納罕因此得利，房價漲幅達12.5%。與此類似的有新澤西州紐瓦克市(Newark)漲11.3%和新布倫威斯克(New Brunswick)漲10.8%、紐約州納蘇郡(Nassau County)漲9.9%，三地都因接近紐約市。漲幅第五名是羅德島的普羅旺斯市(Providence)。

安納罕市房價近幾年穩定上揚，原因在房屋供應持續短絀、人口成長，預計房屋還會進一步供不應求；開發商在蓋的房屋，價格高於中位數家庭收入，擴大差距，很多住民買不起。

全國房地產經紀人協會(NAR)新公布的報告指出，明年波士頓市與堪薩斯市值得留意，將名列2025年全國房市十大熱點。

NAR首席經濟學者袁勞倫(Lawrence Yun，譯音)表示，想買屋的人明年較看好，因為房屋庫存增多、房貸利率穩定、就業與收入持續成長，更多國人因此可望一圓有屋夢，最惡劣的購屋障礙已成過去。

雖然如此，NAR預測2025房貸維持在6%，「很可能成為新常態」；房貸近幾年偏高，伴同的還有高通膨。

房貸水準如此，較多人可能進場或回到購屋市場，2025年據估成屋銷售為450萬間。

NAR另預期2025年房價還會延續漲勢，話雖如此漲勢會比前幾年微弱一些；很可能在2%左右，讓全國成屋中位價來到41萬700元。

2025年房市最火熱的地區將是麻州波士頓-劍橋-紐頓地區和鄰近的新罕布夏州地區；僅波士頓的平均房價就將近70萬元。其他熱門地區包括排名第二的北卡州夏洛特地區和第三的密西根州大湍市地區等。