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紓困補助停 低收族信評疫後驟減 如今面臨「財務宿醉」

記者顏伶如／綜合報導
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。(美聯社)
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。(美聯社)

華爾街日報25日報導，疫情紓困讓低收入族群信用評分(credit score)提高，補助停止之後許多民眾開始面對殘酷現實，信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減，買房夢想變得更加遙遠。

住在加州佛萊斯諾(Fresno)41歲婦人亞莉安娜‧波西爾斯(Adrianna Boshears)2021年時第一次感覺買房願望有機會實現，退稅及疫情紓困支票發放讓她與丈夫存款增加，房屋仲介鼓勵他們申請房屋貸款之前先努力提高信用評分。波西爾斯與丈夫的信用評分一度進步到突破700分。

但後來隨著存款減少，波西爾斯與丈夫必須靠信用卡繳交水電費及日常生活開銷，五張信用卡全都刷爆，卡債超過1萬元，她的信用評分如今退步到剩下569分，購買房子的希望變得渺小。波西爾斯說，雖然現在收入比疫情期間更高，但日子卻過得更拮据。

報導指出，疫情期間信用評分獲得意外拉高的數百萬美國民眾，如今彷彿面臨著財務宿醉(financial hangover)，受到最大衝擊的就是低收入族群。

信用評分是金融機構衡量貸款申請人償還能力的指標，許多年輕家庭的信用評分在疫情期間獲得提高，因此實現買房或買車夢想。不過，對於收入並未趕上通膨的民眾來說，疫情過後經濟恢復原狀代表財務受挫，某些民眾目前背負著無力償還的貸款，如果不是疫情期間信用評分獲得拉高，其實當初申請貸款是無法過關的，或者只能申請非常有限的貸款額度。服務中低收入消費者為主的貸款機構同樣受到影響。

FICO信用評分報告顯示，全美民眾平均信用評分在2020年4月為708分，2023年4月進步到創下新高的718分，但2023年10月則下降1分，這是10年來第一次分數變低。

統計顯示，2020年4月時信用評分不到700分的民眾，約有1700萬人在一年之後信用評分增加至少50分；不過到了2024年4月，只有其中38%還能保住增加分數。

疫情 貸款 低收入

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