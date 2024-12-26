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陳列兒童不宜圖書有罪 阿肯色新法被聯邦法官推翻 州長要上訴

記者張聲肇／綜合報導
阿肯色中部圖書館系統執行主任柯特說，推翻法令見證了圖書館員和書商的勇氣。(美聯社)
阿肯色中部圖書館系統執行主任柯特說，推翻法令見證了圖書館員和書商的勇氣。(美聯社)

聯邦法官布儒克斯(Timothy Brooks)23日推翻阿肯色州不利圖書館員和書商的新法，裁決部分內容「違憲」。該法規定，對未成年人提供「有害」資料的圖書館員和書商可被控刑事罪名。阿肯色州檢察長葛瑞芬(Tim Griffin)對此裁決表示「尊重」但會上訴。

若這則新法未受挑戰，阿州公立圖書館內被認為「有害兒童」身心成長的圖書就得「收藏」到未成年人看不到更借不到的地方，形同禁書。

共和黨籍州長桑德斯2023年簽署實施後，反對人士提告，法院裁定暫停執行，兩造繼續纏訟迄今。

布儒克斯在裁決書中表示，新法把圖書館員和書商都當成言論思想檢查員，他們害怕被關進監牢，自然只會在書架上陳列「適合兒童閱讀」的書，其他有爭議的書則一律隔離開來，讓小孩無從接觸或直接丟棄。

挑戰這條法令的組織包括小岩城的「阿肯色中部圖書館系統」，理由是圖書館員和書商因為害怕遭法律追究，就不敢展示或出版、銷售內容可能受到挑戰的書。

阿肯色中部圖書館系統執行主任柯特(Nate Coulter)說，這條法令的作用是變成「思想警察」，「我方勝訴，打倒了極權主義，見證了拒絕向威嚇低頭的圖書館員、書商和讀者展現的勇氣。」

不過，支持這則「禁書」法令的人不死心，表示他們會繼續奮鬥爭取實施。州長桑德斯說，這則法令符合情理，學校和圖書館本來就不該把內容猥褻的書籍展現在兒童面前，「我會和葛瑞芬檢察長研商上訴事宜，擁護阿肯色州的法律。」

愛阿華、印第安納、德州等保守派執政的州紛紛立法限定「兒童不宜」的圖書材料，較嚴格的還像阿肯色州一樣，讓不認真執法的圖書館員或書商吃上官司，或讓思想較保守的家長及社團，更容易挑戰「兒童不宜」的標準。

圖書館 阿肯色州 桑德斯

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