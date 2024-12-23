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本周末科州小鎮辦6億元婚禮？貝佐斯：別輕信他人

記者王若馨／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)偕未婚妻桑切斯，4月應邀赴白宮出席招待日本首相岸田文雄伉儷的國宴。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)偕未婚妻桑切斯，4月應邀赴白宮出席招待日本首相岸田文雄伉儷的國宴。(美聯社)

每日郵報(Daily Mail)21日晚獨家報導稱，三位消息人士表示，亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)將於12月28日舉行婚禮，迎娶女友桑切斯(Lauren Sánchez)，不過貝佐斯本人22日一早在X平台發文駁斥這篇報導，「裡面沒有一件事情是真的」。

貝佐斯寫道：「有句老話『不要把你讀到的所有內容當真』，這在今天比以往任何時候都更加適用。現在，謊言可以在真相還沒來得及穿好褲子之前就傳遍全世界。所以，各位請小心，不要太容易輕信他人。」

每日郵報21日報導，科羅拉多州滑雪勝地小鎮阿斯本(Aspen)當地知情人士表示，貝佐斯已於上周六乘坐私人飛機抵達該市機場，還帶著一大批隨行人員。

小鎮上流傳謠言：貝佐斯選擇在影星凱文科斯納(Kevin Costner)所擁有占地160英畝的敦巴牧場(Dunbar Ranch)舉行婚禮。

另一位消息人士說，這場奢華盛大的婚禮，總花費可能高達6億元。

富豪艾克曼(Bill Ackman)22日早在X平台寫道：「這數字看起來不可信，除非你送給來參加婚禮的賓客一人一棟房，否則不可能花到那麼多錢。」

桑切斯上個月在「今日秀」節目中曾透露，她已經買好了婚紗，但至今未公開具體計畫。

每日郵報引述的消息人士說，婚禮賓客將於聖誕節後陸續抵達阿斯本，入住頂級住宿地點，包括五星級的瑞吉酒店(St. Regis Hotel)。

消息人士還說，作為全球第二富有的人，貝佐斯特別為賓客預訂了阿斯本這座富裕小鎮中的多座私人豪宅。

消息人士表示，這場婚禮將是一整個周末的慶祝活動，婚禮將在山頂舉行，可以俯瞰壯麗的冬日美景；並說據聞高級壽司餐廳Matsuhisa已被包下，該餐廳最多可容納180位客人。

據報導，貝佐斯的父母賈姬(Jackie)和米格爾(Miguel)在紅山(Red Mountain)社區擁有房產，該地區是阿斯本億萬富翁的首選居住地之一。

傳聞中的婚禮賓客包括蓋茲(Bill Gates)、鄧文迪(Wendi Murdoch)、李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)和克里斯·詹娜(Kris Jenner)等。

貝佐斯2023年8月在義大利波西塔諾與桑切斯訂婚。

貝佐斯 義大利 聖誕節

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