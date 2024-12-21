國人去年健保費大漲 平均每人4000元

統計資料顯示，美國民眾上一年度繳的健保費，平均每人達4000元。(路透)

聯合健保 (UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺案引出民眾對健保業的憤懣之情，美國人的健保支出，到底增加了多少？聯邦健保服務中心18日發布的資料顯示，2023年比前一年增加7.5％，達4兆8670萬元，平均每人1萬4570元。

資料顯示，美國人去年吃藥開刀等醫療保健的總費用，占了國民生產毛額的17.6%。健保支出雖只占一般美國人總支出的8%，比率低於住房、交通和食物，但高於衣服、娛樂與教育。這8%的絕大多數都用來支付健保費 ，平均每人4000元，比五年前增加20%，是十年前的幾乎兩倍。

去年有醫療保險 的人占總人口的92.5%，其中過半(1.756億人)是透過雇主承保的。6500萬人參加主要是65歲以上老人投保的聯邦醫療照護(Medicare)險，9200萬人參加為低收入和殘障人辦的醫療補助(Medicaid)險。

保險費為甚麼那麼貴？因為醫院診所付給員工的薪酬越來越高，醫療業界的整併，也是保費增加的原因。

過去20年來，看醫生、住院、拿藥以及買醫療設備費用的增長率，比總通膨率高了40%，醫療業人力成本高漲、醫藥和療法進步但更貴、人口老化健保需求增加，都是原因。

雇主替員工買的醫療保險，平均每月525元，員工分攤114元，比十年前各增加30%。員工本人看病時，自付額1787元，比10年前高了47%。全家人的自付額約在3000-4000元之間。

華爾街日報說，醫院以｢設施費｣的名義向病人收取的診療費，多達數十億元，這表示病人做大腸鏡、乳房攝影、心臟檢查時，平白多繳了好幾百元「額外」費。

看醫生診療費的自付額(約26元)是10年來唯一沒有大漲的健保支出。

員工的健保費，雇主負擔最重。2024年，員工替全家人買保險，平均用掉6296元，雇主卻得拿出1萬9276元。