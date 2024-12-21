我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

國人去年健保費大漲 平均每人4000元

記者張聲肇／綜合報導
統計資料顯示，美國民眾上一年度繳的健保費，平均每人達4000元。(路透)
統計資料顯示，美國民眾上一年度繳的健保費，平均每人達4000元。(路透)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺案引出民眾對健保業的憤懣之情，美國人的健保支出，到底增加了多少？聯邦健保服務中心18日發布的資料顯示，2023年比前一年增加7.5％，達4兆8670萬元，平均每人1萬4570元。

資料顯示，美國人去年吃藥開刀等醫療保健的總費用，占了國民生產毛額的17.6%。健保支出雖只占一般美國人總支出的8%，比率低於住房、交通和食物，但高於衣服、娛樂與教育。這8%的絕大多數都用來支付健保費，平均每人4000元，比五年前增加20%，是十年前的幾乎兩倍。

去年有醫療保險的人占總人口的92.5%，其中過半(1.756億人)是透過雇主承保的。6500萬人參加主要是65歲以上老人投保的聯邦醫療照護(Medicare)險，9200萬人參加為低收入和殘障人辦的醫療補助(Medicaid)險。

保險費為甚麼那麼貴？因為醫院診所付給員工的薪酬越來越高，醫療業界的整併，也是保費增加的原因。

過去20年來，看醫生、住院、拿藥以及買醫療設備費用的增長率，比總通膨率高了40%，醫療業人力成本高漲、醫藥和療法進步但更貴、人口老化健保需求增加，都是原因。

雇主替員工買的醫療保險，平均每月525元，員工分攤114元，比十年前各增加30%。員工本人看病時，自付額1787元，比10年前高了47%。全家人的自付額約在3000-4000元之間。

華爾街日報說，醫院以｢設施費｣的名義向病人收取的診療費，多達數十億元，這表示病人做大腸鏡、乳房攝影、心臟檢查時，平白多繳了好幾百元「額外」費。

看醫生診療費的自付額(約26元)是10年來唯一沒有大漲的健保支出。

員工的健保費，雇主負擔最重。2024年，員工替全家人買保險，平均用掉6296元，雇主卻得拿出1萬9276元。

公司花掉那麼多錢替員工買健保，可以用來加薪或投資擴產的就不多了。

統計資料顯示，美國民眾上一年度繳的健保費，平均每人達4000元。(美聯社)
統計資料顯示，美國民眾上一年度繳的健保費，平均每人達4000元。(美聯社)

健保 醫療保險 保費

上一則

假期人潮將至 陸空交通人數料創新高 AAA估1.19億人遠行

下一則

未防範Zelle詐騙事件 聯邦機構控告3大銀行

延伸閱讀

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁
聯合健保執行長命案 兇嫌同意回紐約受審 法官裁決不得保釋

聯合健保執行長命案 兇嫌同意回紐約受審 法官裁決不得保釋
同時對抗重病、保險 病患痛批健保殘酷

同時對抗重病、保險 病患痛批健保殘酷
醫師也很沮喪：申請給付費時費力 健保愈變愈糟了

醫師也很沮喪：申請給付費時費力 健保愈變愈糟了

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
女星琳達·卡特（左三）貼出與拜登總統（左二）、第一夫人吉兒（左一）等人在白宮的合照，引發熱議。（擷自Instagram@reallyndacarter）

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

2024-12-19 16:27
在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(節取自New York Post影片)

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

2024-12-20 01:20

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了