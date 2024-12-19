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寒流周末襲擊東岸 恐出現本季最低溫 冷到下周三

記者張聲肇／綜合報導
刺骨寒風本周末將襲擊東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部，預計出現入冬以來最低溫。氣象專家提醒民眾在戶外務必注意保暖，否則會痛苦難當。(美聯社)
刺骨寒風本周末將襲擊東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部，預計出現入冬以來最低溫。氣象專家提醒民眾在戶外務必注意保暖，否則會痛苦難當。(美聯社)

寒流低溫將於周五(20日)到周日(22日)之間襲擊東岸，民眾待在戶外會覺得痛苦難當。冷氣團也可能給東南部各州帶來本季最低溫度；Weather.com網站警告說，體感溫度要比冰點更加「酷寒」。

AccuWeather的資深氣象學家拉爾森(Bob Larson)在網路上撰文指出，這個周末，東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部將出現入冬以來最低溫。

國家氣象局預報，北極冷氣團會把東北部某些地區的每日高溫拉低，甚至比往常更低15-25℉的地步，大西洋中部海岸情況也差不多。

好消息是：這波銳利的冷鋒下周三之前就會結束。

這個冷氣團有多厲害？AccuWeather 資深氣象學家凱恩斯(Tom Kines)說，19日加拿大亞伯達「剪風暴」風勢加劇時，20日到21日晚的陣風足以讓身處室外，穿著不夠保暖的人感到「痛苦不堪」。唐詩名句「二月春風似剪刀」，講的是春風，而本周末吹的則是冬風！

AccuWhether也提醒周末觀賞中西部大學美式足球錦標爭奪戰的球迷，要穿戴夠厚夠暖，抵禦結冰的氣溫和利剪似的陣風。

大都市中，氣象網站點名明尼亞波利斯在20、21日這兩天的最高溫頂多在個位數和十位數之間，最低溫可能低於華氏零度。

溫暖的佛州南部可能也躲不過這個冷氣團，邁阿密氣象站預告，晚間的溫度，內陸可能低到45-52℉，沿海地區也只有60℉出頭。

天氣預報中心說，這陣冷鋒來襲不會持續太久，聖誕節到28日就會回升到高於往年平均。

東岸將奇冷，西岸18、19日卻比平常更溫暖。預報中心說西南部氣溫會比年均高得多，加州南部到沙漠西南部這兩天甚至可能寫下歷史高溫紀錄。

低溫 高溫 加州

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