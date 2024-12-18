我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

杜絕垃圾費用 演唱會、訂房須列所有費用 FTC新規120天內生效

記者張聲肇/綜合報導
聯邦貿易委員會17日提出新規定，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有費用，杜絕隱藏式騙人的垃圾費用。(美聯社)
聯邦貿易委員會17日提出新規定，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有費用，杜絕隱藏式騙人的垃圾費用。(美聯社)

聯邦貿易委員會(FTC)17日敲定最後新規，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有費用，杜絕隱藏式騙人的「垃圾費用」(junk fees)，免除紛爭，新規預定120天內生效。

這是拜登政府臨卸任前完成的一項有利民生的重大政策。拜登總統在今年1月時提出掃除另一種令民眾批評抱怨的「垃圾費用」，包括演唱會、旅館、度假租房平台等訂票時的費用。

拜登總統今年1月在白宮宣布要杜絕「垃圾費用」。(美聯社)
拜登總統今年1月在白宮宣布要杜絕「垃圾費用」。(美聯社)

貿易委員會說，消費者訂房、買票時，通常只看廣告的價錢，入住、到場後，卻遭主辦或業主要求多付清潔費、處理費、手續費等，政府收到不少申訴。

貿委會主席麗娜汗(Lina Khan)說，消費者有權事先獲知付什麼價買甚麼貨/服務，不必事後還得擔心要多付種種不在預算之中、卻無法避免的神秘費用。

售票網站Ticketmaster率先表態歡迎這條新規定：「本公司一向主張制定全國統一的『全包』定價標準，我們樂見貿委會制定這條必要的規定，讓球迷、歌迷買票時就明白，一切都很透明。」

五名貿易委員當中，四名投票贊同這條「定價透明化」規定，唯一投反對票的，是川普任命即將取代麗娜汗主席職位的佛格森(Andrew Ferguson)。

定價透明化 ，是指旅館或渡假村住房、演唱會或球賽賣票單位提出「售價」時，必須清楚明白地說明顧客必須付的全部費用，廣告詞沒有提到稅金、運費等，也須在消費者繳費之前說明。

貿委會估計，這條規定實施後，每年可替民眾節省5300萬小時上網搜尋「真正」票價或住房費的時間。

貿委會2022年起徵詢民意，請民眾針對訂立事先透露費用的規定，是否能消除「不公平」、「欺騙性」定價提供意見，結果收到1.2萬多則回饋。

司法部曾為了垃圾費用的糾紛和欺騙消費者的嫌疑，提告Ticketmaster及其母公司「全國現場娛樂公司」(Live Nation Entertainment)，要求法院裁示拆分這兩家企業，以免寡占市場，讓消費者吃虧。

拜登 司法部 投票

上一則

小費文化變了 逾2/3持負面看法 不喜乾洗店等也索小費

下一則

社媒上多不同情 民調：30歲以下41%接受湯普森被槍殺

延伸閱讀

杜絕垃圾費用 演唱會、旅館、租房平台須明列所有費用

杜絕垃圾費用 演唱會、旅館、租房平台須明列所有費用
紐時：拜登擬對中國成熟製程晶片啟動301調查

紐時：拜登擬對中國成熟製程晶片啟動301調查
拜登盯上中製傳統晶片 傳將加關稅 但決定權仍在川普

拜登盯上中製傳統晶片 傳將加關稅 但決定權仍在川普
關稅、疫苗、無人機 川普勝選後首次記者會9大重點

關稅、疫苗、無人機 川普勝選後首次記者會9大重點

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人

黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券