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全美第5件 阿拉巴馬州婦移植豬器官 植入豬腎情況良好出院

記者張聲肇／綜合報導
阿拉巴馬州魯妮(右)上月接受豬腎移植後情況良好，她的移植外科醫生是蒙哥馬利(中)和洛克(左)。(美聯社)
阿拉巴馬州魯妮(右)上月接受豬腎移植後情況良好，她的移植外科醫生是蒙哥馬利(中)和洛克(左)。(美聯社)

阿拉巴馬州婦女妥瓦娜‧魯妮(Towana Looney)上月接受豬腎移植後，情況良好，讓她擺脫了八年來洗腎的痛苦。她是美國第五個移植經過基因編輯的豬器官者。

美聯社17日報導，53歲的魯妮受訪說，「我好像獲得新生。移植後我的精力好得不得了。能夠有個運作良好的腎臟，感覺難以相信。」

之前接受豬腎或豬心移植的人，兩個月之內就過世了，但是魯妮不像他們病重。11月25日替魯妮做移植試驗的醫學團隊領導人、紐約大學朗格尼醫療系統(NYU Langone Health)的蒙哥馬利(Robert Montgomery)醫師說，明年起科學界將正式研究異種動物間的器官移植，魯妮的案例是「重要的一步」。

紐約大學朗格尼醫療系統外科移醫學團隊華裔醫師克絲莉亞．楊(Kryscilla Y...
紐約大學朗格尼醫療系統外科移醫學團隊華裔醫師克絲莉亞．楊(Kryscilla Yang，左)與主持移植手術的蒙哥馬利(右)11月為魯妮進行移植手術。(美聯社)

紐約大學17日宣布，魯妮康復情況良好，手術後11天就出院，本周回院複診，調整用藥。醫院認為三個月後，她就可回阿拉巴馬州蓋茲登(Gadsden)的家。萬一體內的豬腎出問題，她可能得恢復洗腎。

當初獲得食藥局許可替魯妮做移植手術的洛克(Jayme Locke)醫師說，「看著她和她的家人重獲希望，是非比尋常的經驗。」

全美國，等待器官移植的人超過10萬，多數都在等待腎臟移植。還沒等到器官就死亡的就有好幾千人，還有更多人也需要移植，卻一直都「資格不符」。科學界為了尋找「替代」方案，就設法用基因改造的方式，讓豬隻的器官變得更像人類的器官。

魯妮1999年捐了一枚腎臟給母親，高齡懷孕導致她高血壓，破壞她剩下的一枚腎臟，最後這枚腎臟也喪失功能，她必須靠洗腎才能活下去。捐腎後得腎臟病的案例極為罕見，這種人通常可以優先移植新腎。

魯妮遲遲得不到符合自己體質的捐贈腎臟，因為她身體產生了排斥人類腎臟的抗體，輪到給她的人類腎臟經過測試，都一再被抗體排斥，洛克才為她提出「緊急試驗」的申請。

阿拉巴馬州 紐約大學 高血壓

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