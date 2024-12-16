神祕無人機釀恐慌 舒默籲聯邦追蹤 國安部長：無外國參與 正調查
最近數周紐約和新州部分地區上空頻頻出現無人機盤旋，民眾感到恐懼和困惑；國安官員雖說這些無人機似乎不涉及境外勢力干預或公共安全威脅，但由於無法識別操作者或強制停飛它們，兩黨領導人現要求更先進的技術、更高的權力來應對無人機。
美聯社報導，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)15日呼籲國土安全部(DHS)部署更先進的無人機追蹤技術，來識別無人機及其操作員。「紐約民眾對此抱持很大的疑問，我們將為他們找到答案。」舒默希望聯邦政府在紐約和新州使用最近解密的無線電波技術，無線電波探測器可以安裝在無人機或飛機上，用以確認其他飛行物體是鳥或無人機，並能讀取其電子紀錄、追蹤它返回著陸地點。舒默補充，州和地方當局目前無權追蹤無人機。
有權追蹤的聯邦機構在15日早上的簡報會上幾乎沒有回答這些問題。國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示正在與州和地方當局密切合作。梅奧卡斯說紐約和新州部分地區上空報導的一些無人機實際上是「常被誤認為是無人機的人員駕駛飛機」，「據我們所知，東北部的目擊事件沒有外國參與。我們正在警惕地調查此事。」
去年，聯邦航空規則開始要求某些無人機廣播其遠端識別資訊，包括操作員的位置。目前尚不清楚這些資訊是否已被用來確定紐約和新州地區的無人機身分，梅奧卡斯辦公室沒有回答有關他們是否能夠使用這種技術識別無人機的問題。不過梅奧卡斯15日表示，國土安全部內的某些部門有權「癱瘓」無人機，但是「需要擴大這些權力」；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)15日表示聯邦官員正在向該州發送無人機偵測系統，也就是支持州執法單位調查。
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