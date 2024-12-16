神祕無人機釀恐慌 舒默籲聯邦追蹤 國安部長：無外國參與 正調查

新澤西州11月中旬起發現夜空閃現不明的紅色、藍色無人機亮光。參院多數黨領袖舒默15日呼籲國安部識別無人機來源。(美聯社)

最近數周紐約和新州 部分地區上空頻頻出現無人機 盤旋，民眾感到恐懼和困惑；國安官員雖說這些無人機似乎不涉及境外勢力干預或公共安全威脅，但由於無法識別操作者或強制停飛它們，兩黨領導人現要求更先進的技術、更高的權力來應對無人機。

美聯社報導，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)15日呼籲國土安全部 (DHS)部署更先進的無人機追蹤技術，來識別無人機及其操作員。「紐約民眾對此抱持很大的疑問，我們將為他們找到答案。」舒默希望聯邦政府在紐約和新州使用最近解密的無線電波技術，無線電波探測器可以安裝在無人機或飛機上，用以確認其他飛行物體是鳥或無人機，並能讀取其電子紀錄、追蹤它返回著陸地點。舒默補充，州和地方當局目前無權追蹤無人機。

有權追蹤的聯邦機構在15日早上的簡報會上幾乎沒有回答這些問題。國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示正在與州和地方當局密切合作。梅奧卡斯說紐約和新州部分地區上空報導的一些無人機實際上是「常被誤認為是無人機的人員駕駛飛機」，「據我們所知，東北部的目擊事件沒有外國參與。我們正在警惕地調查此事。」