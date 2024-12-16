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亞利桑納動物園獵豹、山獅染禽流感死亡 25員工觀察中

編譯俞仲慈／綜合報導
鳳凰城郊區「野生動物世界暨水族館」內一隻罕見的白虎傳出確診禽流感，但接受治療後，可望完全康復。(野生動物世界暨水族館官方臉書)
鳳凰城郊區「野生動物世界暨水族館」內一隻罕見的白虎傳出確診禽流感，但接受治療後，可望完全康復。(野生動物世界暨水族館官方臉書)

亞利桑納州衛生官員證實，鳳凰城附近動物園爆發動物感染禽流感案例，造成五隻動物死亡，同時有25名員工正接受健康監測；另外最新研究顯示，貓咪可能是傳遞禽流感病毒的媒介之一。

據今日美國報(USA Today)報導，位於鳳凰城以西20哩的利奇菲爾德公園市(Litchfield Park)「野生動物世界暨水族館」(Wildlife World Zoo and Aquarium )發言人韋斯特林(Jolene Westerling)13日證實，園內兩隻大型貓科動物：獵豹、山獅與三隻大型鳥類：紫水雞(swamphen)、笑翠鳥(kookaburra)與印度鵝(Indian goose)因感染病毒而死亡；另外一隻白虎雖然也確診，但在接受治療後，可望完全康復。

同時韋斯特林也證實園內25名長期接觸感染動物的工作人員，目前正在接受健康監測，所幸截至目前為止，沒有任何員工篩檢結果呈陽性。

報導指出，動物園動物感染禽流感已經是該州第三起案例，同時也是馬瑞科帕郡(Maricopa County)境內第二起，因此州政府與里科帕郡衛生單位與動物園全面合作，防止傳染範圍擴大。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，儘管全國各地不斷傳出動物與人類染疫事件，但一般民眾實際感染風險仍然很低，自今年4月以來，人類禽流感病例僅有約60人。

新聞周刊(Newsweek)報導指出，隨著禽流感疫情在哺乳動物之間持續傳播 ，有研究證實貓咪也可能將病毒傳播給人類。

刊登在「新興微生物與感染」(Emerging Microbes & Infections)期刊的一篇論文，針對2024年4月南達科他州10隻貓咪感染H5N1禽流感的死亡案例，進行研究並發現：「從感染貓的H5N1病毒序列發現數個關鍵突變，顯示病毒可能會對貓產生適應性。」

換言之，病毒可能具有從貓傳染給人類的能力，進而讓人類更容易被傳染，該論文強調：「病毒在哺乳動物宿主持續存在再逐漸適應，傳播能力隨之提高並形成人畜共通的潛在傳播危險。」

禽流感 動物園 聯邦疾病防治中心

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