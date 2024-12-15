我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

舊金山龍捲風警報 路樹倒、號誌燈故障 華人：好像颱風

雪凍中西部交通癱瘓 舊金山首次發布罕見龍捲風警報

編譯俞仲慈／綜合報導
暴風雪襲擊中西部地區，愛阿華州北自由市一處交通標誌被凍成冰棒。(美聯社)
暴風雪襲擊中西部地區，愛阿華州北自由市一處交通標誌被凍成冰棒。(美聯社)

本周末暴風雪襲擊中西部地區，愛阿華與內布拉斯加各地交通癱瘓，車禍頻傳；西岸則遭遇暴風雨來襲，舊金山地區首次發布罕見龍捲風警報，所幸沒有傳出傷亡。

據美聯社報導，受到強烈暴風雪影響，愛阿華與內布拉斯加交通為之癱瘓，大批汽車、卡車滑出路面，80號州際公路被迫暫時關閉，位於內布拉斯加東部的華盛頓郡(Washington County)更因此發生一起死亡車禍。

內州阿靈頓(Arlington)附近US-30號國道，一位57歲婦女駕駛皮卡車，因為路面濕滑失控，與迎面而來的卡車對撞，不幸喪命，卡車駕駛也受到輕傷。

另外位於紐約州北部的果園公園(Orchard Park)降雪量超過33吋，當地居民開始忙著剷雪；內華達山脈(Sierra Nevada)山頂降雪量也高達3呎，根據國家氣象局駐雷諾(Reno)辦公室宣稱，太浩湖(Lake Tahoe)滑雪勝地降雨量超過一呎。

13日晚間中西部暴風雪來襲，許多活動取消，店家也宣布延後至14日營業，不過隨後氣溫迅速升高到足以融化多數地區處處可見的冰雪。

國家氣象局(National Weather Service)駐愛阿華州達文波特(Davenport)辦公室氣象專家考辛斯(Dave Cousins)表示：「幸運的是，隨後已經出現暖氣團移動，使暴風雪屬於暫時性。」

至於西岸地區14日出現時速60哩的強風與暴風，造成華盛頓州西部數萬人無電可用；還有舊金山地區也有部分路樹不堪強風吹襲斷裂、倒塌，波及汽車與屋頂損毀。

值得一提的是，氣象單位在14日凌晨5時51分，首次針對舊金山與鄰近的聖馬刁縣(San Mateo County)約100萬居民發布龍捲風警報，隨後在清晨6點15分解除警報。

國家氣象局駐加州蒙特瑞(Monterey)辦公室氣象專家賈斯(Roger Gass)指出：「這可能是舊金山首次發布龍捲風警報，我猜2005年當時的雷達並沒有龍捲風警報的明確訊號。」

由於舊金山住宅少有可供避難的地下室，氣象專家貝林格(Dalton Behringer)也藉機呼籲：「我們要告訴城市居民一件最重要的事，就是應該盡可能在自家與外界之間多蓋幾層牆壁。」

西岸則遭遇暴風雨來襲，舊金山地區首次發布罕見龍捲風警報，海邊鎮一戶民宅被折斷的樹...
西岸則遭遇暴風雨來襲，舊金山地區首次發布罕見龍捲風警報，海邊鎮一戶民宅被折斷的樹枝壓毀，所幸沒有傳出傷亡。(美聯社)

舊金山 暴風雪 龍捲風

上一則

「冬季兩項」教練性侵女選手 美奧委會勒令停職

下一則

看準遠距疲乏 AI新創公司搶人也搶地 舊金山仍是辦公地點首選

延伸閱讀

舊金山周六清晨史無前例發布龍捲風警報 專家說原因

舊金山周六清晨史無前例發布龍捲風警報 專家說原因
南加學生話劇「從廣東出發 」 演繹華人掘金潮故事

南加學生話劇「從廣東出發 」 演繹華人掘金潮故事
舊金山公布今年第1起流感死亡病例

舊金山公布今年第1起流感死亡病例
羅偉再宣布3市府新領導層任命 鄒智涵為公共事務主任

羅偉再宣布3市府新領導層任命 鄒智涵為公共事務主任

熱門新聞

聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
遠嫁美國的女網友不捨媽媽在美不適應。美國生活示意圖，非新聞當事者。(路透)

華女遠嫁美國 盼母也定居遭拒「這裡太寂寞了」

2024-12-09 19:55
根據國務院最新規定，持有J-1訪問學者簽證的中國公民即日起無需再遵守項目結束後必須回國工作兩年的要求，可在美國境內直接申請轉換為H或L類工作簽證。（本報資料照片）

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

2024-12-12 11:51
圖為1993年5月17日，丹拉瑟（左）與宗毓華（右）在新聞發布會上宣布共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。美聯社

華裔資深女主播宗毓華回憶錄：共事時遭丹拉瑟鄙視

2024-12-10 10:17
OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

2024-12-12 22:02

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注