雪凍中西部交通癱瘓 舊金山首次發布罕見龍捲風警報

暴風雪襲擊中西部地區，愛阿華州北自由市一處交通標誌被凍成冰棒。(美聯社)

本周末暴風雪 襲擊中西部地區，愛阿華與內布拉斯加各地交通癱瘓，車禍頻傳；西岸則遭遇暴風雨來襲，舊金山 地區首次發布罕見龍捲風 警報，所幸沒有傳出傷亡。

據美聯社報導，受到強烈暴風雪影響，愛阿華與內布拉斯加交通為之癱瘓，大批汽車、卡車滑出路面，80號州際公路被迫暫時關閉，位於內布拉斯加東部的華盛頓郡(Washington County)更因此發生一起死亡車禍。

內州阿靈頓(Arlington)附近US-30號國道，一位57歲婦女駕駛皮卡車，因為路面濕滑失控，與迎面而來的卡車對撞，不幸喪命，卡車駕駛也受到輕傷。

另外位於紐約州北部的果園公園(Orchard Park)降雪量超過33吋，當地居民開始忙著剷雪；內華達山脈(Sierra Nevada)山頂降雪量也高達3呎，根據國家氣象局駐雷諾(Reno)辦公室宣稱，太浩湖(Lake Tahoe)滑雪勝地降雨量超過一呎。

13日晚間中西部暴風雪來襲，許多活動取消，店家也宣布延後至14日營業，不過隨後氣溫迅速升高到足以融化多數地區處處可見的冰雪。

國家氣象局(National Weather Service)駐愛阿華州達文波特(Davenport)辦公室氣象專家考辛斯(Dave Cousins)表示：「幸運的是，隨後已經出現暖氣團移動，使暴風雪屬於暫時性。」

至於西岸地區14日出現時速60哩的強風與暴風，造成華盛頓州西部數萬人無電可用；還有舊金山地區也有部分路樹不堪強風吹襲斷裂、倒塌，波及汽車與屋頂損毀。

值得一提的是，氣象單位在14日凌晨5時51分，首次針對舊金山與鄰近的聖馬刁縣(San Mateo County)約100萬居民發布龍捲風警報，隨後在清晨6點15分解除警報。

國家氣象局駐加州蒙特瑞(Monterey)辦公室氣象專家賈斯(Roger Gass)指出：「這可能是舊金山首次發布龍捲風警報，我猜2005年當時的雷達並沒有龍捲風警報的明確訊號。」